Россияне выезжают в долг

Падение спроса на бюджетные автомобили и смещение интереса покупателей к премиум-классу в 2013 году сопровождались резким ростом автокредитования. Почти каждый второй автомобиль приобретался в кредит, в 2014 году доля машин, приобретаемых в кредит, может достигнуть 60%. Дилеры и банки менее оптимистичны и не исключают рост ставок по автокредитам на 3-5%.

Несмотря на падение общего объема продаж новых автомобилей в 2013 году на 5,5%, до 2,6 млн машин, в денежном выражении спад оказался всего 1,9%, до $73,9 млрд, следует из представленных вчера данных "Автостата". Основной причиной стало смещение спроса в более дорогие сегменты, считает директор агентства Сергей Целиков: спрос на машины за $25-35 тыс. вырос на 36,5%, до 468 тыс. машин, особенно популярны были премиальные бренды. На 7,9-18,5% выросли продажи Mercedes, BMW, Land Rover. Но интерес к дорогим машинам сопровождался увеличением автокредитования, добавляют в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По данным бюро, доля новых автомобилей, приобретаемых в кредит, выросла на 10-12 процентных пунктов, до 45,7%. Глава управления по работе с партнерами Юникредит-банка Александр Мартынов замечает, что за последние два года объем выданных автокредитов увеличился на 20-30%. Результаты прошлого года во многом обусловлены запущенной в июле программой льготного автокредитования. За шесть месяцев действия программы банки выдали около 260 тыс. льготных автокредитов на машины до 750 тыс. руб.

Но менеджер по финансовым продуктам Volvo Car Russia Екатерина Градникова среди основных причин, побуждающих потребителей брать кредиты, считает стремление повысить класс автомобиля. По ее словам, Volvo Car Russia запустила в сентябре 2013 года программу субсидирования кредитования, что увеличило ежемесячные продажи в шесть раз, до 407 машин, а средний размер кредита составил 900 тыс. руб. У "Рольфа" продажи автомобилей премиум-брендов выросли в 2013 году на 37%, отмечает директор дилерского центра "Ауди Центр Север" компании Антон Зубак.

По прогнозу директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, даже при сохранении в 2014 году прошлогоднего объема продаж уровень автокредитования может вырасти до 60%. Но на рынке не ожидают заметного роста. Объемы автокредитования сохранятся на уровне 2013 года, а если падение продаж продолжится, то спад будет и в кредитовании, говорит старший вице-президент ВТБ 24 Алексей Токарев. Опрошенные "Ъ" дилеры считают, что из-за девальвации рубля банки будут повышать ставки. По оценке "Авилона" и "Рольфа", рост составит 1-3%, а по прогнозам НБКИ – до 5%. В Сбербанке уверяют, что не намерены менять ставки, в Юникредит-банке заявили, что будут "следить за изменениями рынка". Алексей Волков говорит, что, в отличие от необеспеченного потребкредитования, где задолженность растет, автокредитование является более надежной формой кредита для банка.

«Коммерсант»