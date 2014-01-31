В 2013 году российский авторынок сократился на 5,5%

Ушедший год был очень сложным для российского автомобильного рынка: продажи падали с февраля по ноябрь, а декабрьский всплеск обусловлен небывалыми скидками и спецпредложениями, которые продолжаются до сих пор (дилерам нужно сбывать прошлогодние машины). За год удалось продать 2 млн 777 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей – это меньше, чем в рекордном 2012 году (2 млн 939 тысяч машин) и в докризисном 2008 году, когда было продано 2 млн 930 тысяч автомобилей. Лидирует по-прежнему Лада, но продажи упали на 15%, до 456309 машин. Марка Chevrolet упустила лидерство среди иностранных брендов – теперь впереди Renault с ростом продаж на 11%, до 210099 легковых и коммерческих автомобилей.

До 1 млн рублей

Еще в 2010 году в компании Volkswagen подумывали о выводе на рынок маломощной версии седана Polo, но появилась она только сейчас. Двигатель 1.6 дефорсирован со 105 до 85 л.с. и сочетается только с «механикой», но пока седаны с такими моторами предлагаются лишь в «дизайнерской» комплектации Style, которая включает климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, CD-ресивер и легкосплавные колеса. Цена – 565400 рублей, на 56500 рублей дешевле «обычного» 105-сильного Polo-седана с похожим оснащением. Вдобавок снижение мощности позволит сэкономить на налогах: например, в Москве транспортный налог уменьшится с 2625 до 1020 рублей.

Кроссовер Ford Kuga пока не входит даже в десятку бестселлеров своего класса, хотя за прошлый год спрос вырос втрое (11984 машины). Но если прежде наиболее востребованная версия с «автоматом» стоила минимум 1 млн 129 тысяч руб­лей (150-сильный турбомотор 1.6, полный привод), то теперь в продаже появилась новая модификация с бензиновым атмосферником 2.5 той же мощности, «автоматом» и передним приводом по цене от 999 тысяч рублей.

Более 1 млн рублей

В марте начнутся продажи кроссоверов Mercedes GLA на базе A-класса. Переднеприводный GLA 200 с бензиновым турбомотором 1.6 (156 л.с.) и преселективным «роботом» оценивается в 1 млн 380 тысяч рублей, на 190 тысяч дороже хэтчбека Mercedes A 200 и на 65 тысяч – заднеприводного кроссовера BMW X1 sDrive18i (2,0 л, 150 л.с.). За дизельный Mercedes GLA 200 CDI (2,1 л, 136 л.с.) придется отдать минимум 1 млн 430 тысяч рублей, а единственная полноприводная модификация GLA 250 4Matic с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (211 л.с.) будет стоить от 1 млн 540 тысяч рублей. Mercedes GLA ­серьезно потеснит на рынке Audi Q3 и BMW X1, хотя из этой троицы GLA самый низкий (1494 мм) и наименее похож на настоящий внедорожник.

Чуть позже – в апреле – на рынок вый­дет новый Mercedes C-класса (АР №24, 2013). Но сначала покупателям предложат только наиболее востребованную базовую версию C 180 c турбомотором 1.6 (156 л.с.) и семиступенчатым «автоматом» – сейчас на «стовосьмидесятки» приходится 85% российских продаж С-класса. Новые седаны в фиксированной комплектации Особой серии будут стоить 1 млн 520 тысяч рублей – аж на 100 тысяч дороже предшественника, а BMW 320i (2,0 л, 184 л.с.) калининградской сборки дешевле на 70 тысяч рублей.

В продаже появился кроссовер Toyota Highlander третьего поколения, причем если прежняя модель поставлялась к нам только с мотором V6 3.5 и полным приводом, то новый автомобиль в «базе» оснащается «четверкой» 2.7 (188 л.с.) и передним приводом. Но если прежде цены начинались с 1 млн 690 тысяч рублей, то теперь – с 1 млн 760 тысяч рублей за версию с кожаным семиместным салоном, трехзонным климат-контролем и камерой­ заднего вида. А кроссовер с мотором 3.5, который для экономии на налогах дефорсирован до 249 л.с., теперь не купить дешевле 1 млн 967 тысяч рублей. Такому скачку цен способствовал отменный спрос на прежний Highlander: за три с половиной года продано 29 тысяч машин.

Впрочем, длиннобазный Hyundai Grand Santa Fe (АР №23, 2013) оказался еще дороже: версия с бензиновым мотором V6 3.3 (271 л.с.), кожаным салоном, ксеноновыми фарами, навигатором и вентиляцией передних сидений стоит 2 млн 99 тысяч руб­лей, да еще и транспортный налог существенно выше, чем у Тойоты: 40650 руб­лей против 18675 рублей в Москве. Зато у «корейца» есть недоступная Хайлендеру версия с турбодизелем 2.2 (197 л.с.) и полным приводом – за 2 млн 59 тысяч руб­лей. Именно такой Grand Santa Fe должен стать наиболее популярным.

В марте начнутся официальные продажи автомобилей Acura. Кроссовер Acura RDX (3,5 л, 273 л.с.) длиной 4,7 м предложат в единственной комплектации с кожаным салоном, электроприводом водительского сиденья, ксеноновыми фарами, люком и парктроником за 2,2 млн рублей – на 430 тысяч дешевле, чем Lexus RX 350 (277 л.с.). У семиместного полноприводника Acura MDX (3,5 л, 290 л.с.) длиной 4,9 м будет две комплектации, базовое оснащение почти такое же, а цены – от 2,5 млн рублей. Но Infiniti JX35 (262 л.с.) заметно дешевле – минимум 1,96 млн рублей.

К апрелю до России доберутся купе-каб­риолеты BMW четвертой серии, которые будут стоить на 260–440 тысяч рублей дороже аналогичных купе. Базовый «трансформер» BMW 420d с турбодизелем 2.0 (184 л.с.) обойдется в 2,2 млн рублей, а на вершине гаммы – BMW 435i (3,0 л, 306 л.с.) по цене от 2,7 млн рублей, но привод – только задний, хотя купе предлагаются и в полноприводных версиях.

Jaguar F-Type, наоборот, к апрелю обзаведется закрытой версией. Купе дешевле аналогичных родстеров на 560 тысяч руб­лей – цены начинаются с 3,3 млн рублей за версию с компрессорным мотором V6 3.0 (340 л.с.), а за наиболее мощный F-Type R (5,0 л, 550 л.с.) придется выложить 5,6 млн рублей.

Потери

Renault начинает понемногу расставаться с моделями Logan и Sandero первого поколения – уже прекращено производство модификаций с «автоматом» (такая осталась только у приподнятого хэтчбека Sandero Stepway). Впрочем, спрос на эти версии и так был невысоким – около 8% продаж. Кстати, у Лады Гранты на версии с «автоматом» приходится 17% спроса. Logan и Sandero второго поколения вазовской сборки должны появиться у дилеров этим летом.

Ушли с рынка хэтчбеки и универсалы Ford Mondeo – в сумме на них приходилось лишь 3% продаж модели. Отныне на рынке остались только седаны всеволожской сборки, причем с января они стали немного доступнее – цены снижены на 30–65 тысяч рублей и теперь начинаются с 769 тысяч рублей.

«Авторевю»