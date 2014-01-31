Автогражданка раскошелилась

По предварительным сведениям Российского союза автостраховщиков, страховые компании заключили в прошлом году 42 635 тысяч договоров обязательного страхования. На 1,7 миллиона договоров больше, чем годом ранее. То есть в 2013 году было заключено 40 850 тысяч договоров.

Напомним, что в среднем в России в год прибавляется от двух до двух с половиной миллионов автомобилей. Так что прирост страховых договоров вполне коррелируется с ростом автопарка.

За эти договоры автовладельцы заплатили страховщикам 135 миллиардов 123 миллиона рублей. Это на 13 857 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Если судить по этим данным, то средняя стоимость полиса автогражданки в прошлом году выросла почти на 7 процентов и составила 3169 рублей против 2968 рублей в 2012 году. Связано это с тем, что в прошлом году заработала информационная система АИС ОСАГО.

И, соответственно, заработала система коэффициентов бонус-малус. По данным РСА, после запуска системы средний коэффициент немного подрос, с 0,84 в 2012 году до 0,88 на декабрь 2013 года.

Но не только бонус-малус повлиял на рост стоимости среднего полиса. На цену ОСАГО влияют и такие факторы, как возраст водителей, их стаж, а также мощность двигателя автомобиля. Который из этих факторов сыграл большую роль, неизвестно.

Всего за прошлый год было заявлено 2741 тысяча страховых случаев. Урегулировано в прошедшем году было 2695 тысяч случаев. В это число входят и те случаи, которые были заявлены еще в 2012 году. Это данные именно о том, сколько вообще случаев страховщики урегулировали в прошлом году. Не обязательно, что они в прошлом же году были и заявлены. С оставшимися 46 тысячами страховщики разберутся уже в этом году.

Для сравнения, в 2012 году было заявлено 2608 тысяч случаев и урегулировано 2 557 тысяч аварийных историй. Как видим, количество происшествий хоть и подросло, но ненамного. На пять процентов. Напомним, что прирост количества заключенных договоров составил 4 процента.

А вот теперь подошли к самому интересному. Всего страховщиками за прошлый год было выплачено 78 миллиардов 103 миллиона рублей. Это почти на 16 миллиардов больше, чем в 2012 году. А в процентном соотношении рост выплат составил почти 26 процентов. То есть при увеличении всего на 4 процента количества договоров, при увеличении всего на 5 процентов количества страховых случаев количество выплат увеличилось на четверть.

Что же так сильно повлияло на эту строку статистической отчетности, догадаться несложно. Инфляция, рост цен на запчасти и работы по восстановлению автомобиля. В итоге, если в 2012 году средняя выплата была равна 24 316 рублям, то за прошлый год она составила 28 977 рублей. Это несколько ниже, чем предполагали эксперты страхового рынка, которые прогнозировали рост средней выплаты свыше 30 тысяч рублей, но все равно ощутимо.

Напомним, что 80 процентов из всех страховых выплат не превышают 30 тысяч рублей. И только на оставшиеся 20 процентов приходятся ДТП с серьезным ущербом.

Глядя на статистический отчет, каждому хочется из суммы собранных страховщиками премий вычесть сумму выплат и узнать таким образом, как же компании нагрели руки на автомобилистах. Однако такой способ подсчета их прибыли, мягко говоря, некорректный. Дело в том, что в этой статистике подсчитаны премии, собранные за все заключенные в течение года договоры. В том числе и те, которые заключались в последние дни декабря.

Срок большинства этих договоров еще не истек. И никому неизвестно, наступит ли по ним страховой случай или нет, и если наступит, то во сколько обойдется. Кроме того, автовладелец может в любой момент разорвать договор и потребовать вернуть ему деньги за неиспользованный период страхования. Поэтому довольно внушительная часть денег лежит в так называемом фонде незаявленных случаев.

Надо сказать, что 20 процентов средств из полученных в качестве премии идут на работу страховой компании. Помимо этого 20 процентов от собранных средств - это налог на прибыль. Есть еще сборы, которые страховщики платят в компенсационный фонд, из которого производятся выплаты в случае банкротства той или иной компании. Из них же выплачиваются средства по жизни и здоровью тем, кто попал под колеса неизвестного или незастрахованного по ОСАГО автомобиля.

«Российская газета»