Hyundai и Kia заплатят $400 млн за аппетит

Южнокорейские Hyundai и Kia заплатят почти $400 млн за представление ложной информации о расходе топлива своих моделей. На такой шаг американские представительства компаний пошли для того, чтобы урегулировать судебное разбирательство после одного из крупнейших автомобильных скандалов последнего времени.

Американские представительства компаний Hyundai и Kia готовы выплатить по судебным искам $395 млн в качестве компенсации своим клиентам, которые получили ложную информацию о расходе топлива автомобилей южнокорейских марок перед их покупкой. Об этом сообщает Reuters. Шаг автопроизводителей коснется 600 тыс. владельцев машин Hyundai и 300 тыс. владельцев Kia в США. Компенсация затронет автомобили 2011–2013 модельных годов. Полная сумма выплат для каждой компании зависит от того, сколько ее клиентов захотят получить единовременную компенсацию.

Альтернативой такой форме выплаты послужит дебетовая карта, с помощью которой клиент сможет расплачиваться за бензин, на сумму, компенсирующую разницу между фактическим и заявленным расходом топлива. Эти данные производители намеревались получить, сняв пробег автомобиля в дилерском центре и сосчитав перерасход топлива. Пока примерное соотношение выплат предполагает $210 млн для Hyundai и $185 млн для Kia. Ориентировочная сумма выплат каждому клиенту составит около $320.

Стоит отметить, что рост доли Hyundai и Kia на американском рынке пришелся на 2008–2010 годы, когда жители Соединенных Штатов в условиях экономического кризиса обратили внимание на максимально доступные и экономичные модели, в числе которых, в частности, оказались Hyundai и Kia.

Инициатором разбирательства стало Агентство по защите окружающей среды США (EPA). Скандал разразился в ноябре 2012 года, когда ведомство уличило южнокорейские компании в представлении покупателям ложной информации о расходе топлива ряда популярных моделей обеих фирм. В скандале замешаны восемь моделей Hyundai (Elantra, Sonata, Accent, Azera, Genesis, Tucson, Santa Fe, Veloster) и пять моделей Kia (Optima, Rio, Sorento, Soul, Sportage).

Ошибочной информацией сопровождалось около 900 тыс. автомобилей, реализованных в США в период с 2010 по 2012 год. Это около 35% всех проданных Hyundai и Kia машин за указанный временной отрезок. У большинства моделей расход топлива был занижен на 3% (0,3–0,5 л горючего).

После того как EPA уличило южнокорейские компании в подмене информации, все автомобили из модельного ряда Hyundai и Kia в США перестали соответствовать использовавшемуся марками рекламному слогану «40 миль по трассе на одном галлоне бензина» (этот показатель расхода эквивалентен 5,8 л на 100 км пути).

Представительства обеих компаний оправдались, что данные о расходе топлива оказались ошибочными из-за случайности. В EPA же заявили, что впервые фиксируют подобное расхождение официальных данных с реальностью у целого модельного ряда крупных автопроизводителей.

Ранее Hyundai и Kia оказывались фигурантами крупного скандала в США в 2001 году. Тогда фирмы допустили ошибку в указании мощности автомобилей, которая в среднем расходилась с реальными данными на 9,6%. Компаниям пришлось выплатить около $100 млн, чтобы урегулировать судебные иски.

В настоящее время продажи Hyundai в Соединенных Штатах набирают обороты: за год увеличение составило 2,2%. Правда, этот показатель отстает от рынка, выросшего на 8,4%. Kia, в свою очередь, реализовала на 3,3% машин меньше, чем годом ранее.

В России обе южнокорейские марки остаются в числе безусловных фаворитов: по результатам 11 месяцев 2013 года Kia занимает по продажам в РФ третье место (182 тыс. машин), а Hyundai – четвертое (167 тыс.). Объемы реализации компаний выросли на 5 и 3% соответственно.

«Газета.Ru»