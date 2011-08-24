Toyota и Ford перекинули провода

Ford и Toyota договорились совместно разрабатывать гибриды. Внедорожники и пикапы с общей технической начинкой они рассчитывают выпустить до конца десятилетия – к этому времени ужесточатся стандарты потребления топлива и вредных выбросов.

Крупнейшие мировые автопроизводители Ford и Toyota договорились о совместной разработке гибридных автомобилей. К концу текущего десятилетия компании собираются оснастить трансмиссией совместного производства свои первые автомобили.

Как сообщается в совместном заявлении, Ford Motor Company и Toyota Motor Corporation начинают равноправное сотрудничество по разработке новой гибридной трансмиссии для заднеприводных пикапов, а также внедорожников и кроссоверов. Ford и Toyota считают, что совместная разработка позволит им довести гибридные технологии до клиентов быстрее и дешевле, чем поодиночке. Разработанные совместно гибридные компоненты будут интегрироваться в трансмиссии автомобилей обеих марок индивидуально, ездовые свойства и экономичность Ford и Toyota также будут различаться в соответствии с требованиями к той или иной модели.

Пока компании подписали лишь меморандум о взаимопонимании, объемы инвестиций также не раскрываются. «Есть много деталей, которые нам с Ford необходимо проработать, прежде чем мы сможем рассказать вам больше», – уточнил на пресс-конференции в Дирборне Такеши Учиямада, вице-президент Toyota, отвечающий за исследования и разработки. Также он уточнил, что сотрудничество может в дальнейшем охватить не только пикапы и внедорожники, но и машины других типов. По словам Учиямады, компании начали переговоры о создании СП в апреле. Ранее главы Ford и Toyota Алан Мьюлалли и Акио Тойода лично обсуждали такую возможность, случайно встретившись в аэропорту, уточняет Bloomberg.

О готовности Ford и Toyota разрабатывать гибридные пикапы и внедорожники было объявлено вскоре после решения властей США ужесточить стандарты по потреблению топлива и вредным выбросам для автомобилей. Согласно новому единому стандарту потребления топлива, который Белый дом разрабатывает совместно с министерством транспорта и министерством энергетики, к 2025 году легковые автомобили и пикапы в США должны будут потреблять в среднем 4,18 л топлива на 100 км пути (проезжать 56,2 мили на одном галлоне).

Сейчас там действует средняя норма в 27 миль/галлон (8,71 л на 100 км) для легковых автомобилей и 24 мили/галлон (9,8 л на 100 км) для пикапов и внедорожников, а с 2012 по 2016 годы единый стандарт в 35 миль/галлон (6,72 л на 100 км) распространится на машины, выпущенные в это время.

Модельный ряд автомобилей, которые получат гибридную трансмиссию совместной разработки, пока не определен. В 2004 году Ford уже использовал ряд патентованных компонентов и технологий в гибридной версии кроссовера Escape. Сейчас в модельном ряду американской компании есть бензоэлектрический кроссовер Ford Explorer, а также седан Fusion. Toyota выпускает самый популярный в мире легковой гибрид Prius, первое поколение которого появилось еще в 1997 году. На рынке США также доступны гибридные модификации Camry и Highlander.

Есть модификации с комбинированными силовыми установками и в модельном ряду Lexus – в частности, у кроссоверов RX, седанов LS, GS, HS, также в 2011 году модельный ряд японской премиум-марки пополнил хетчбэк гольф-класса Lexus CT200h, который продается и в России.

Автокомпании часто заключают соглашения о технологическом партнерстве, в том числе в «гибридных» технологиях. Toyota весной подписала контракт на общую сумму в $100 млн с калифорнийским производителем спортивных электромобилей Tesla. С его помощью японская корпорация будет выпускать электрическую модификацию компактного кроссовера Toyota RAV4. Американская компания изготовит для него почти всю электрическую часть – системы зарядки, инверторы, электродвигатели, трансмиссии и программное обеспечение для них. А в 2009 году стало известно о намерении Toyota и Mazda заключить соглашение о взаимодействии на рынке гибридных автомобилей с бензиново-электрическим двигателем и поставлять для гибридов Mazda основные компоненты Toyota.

«Газета.Ru»