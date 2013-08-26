Скидки на автомобили обернулись кошмаром для покупателей

Автопроизводители, кажется, нашли причину затянувшегося кризиса отрасли. Пенять на крайне высокую безработицу в Европе и, как следствие, низкую покупательскую способность больше не модно. Игроки рынка начали обвинять во всех финансовых неудачах друг друга: трудно стабилизировать ситуацию на рынке, когда конкуренты бездумно предлагают покупателям просто сумасшедшие скидки и бонусы при покупке автомобилей. Сложившаяся ситуация не сулит отрасли светлого будущего как минимум на ближайшие месяцы.

Разоблачить взаимоотношения крупнейших производителей взялся вице-президент по продажам и маркетингу европейского подразделения Ford Ролан де Ваард. В интервью агентству Reuters он заявил, что несущественный рост авторынка в Европе абсолютно недостаточен для того, чтобы остановить агрессивную политику скидок. По мнению Ролана де Ваарда, такое положение дел только вредит авторынку, так как усугубляет финансовое положение автопроизводителей.

«С перспективы ценообразования я пока не вижу никаких улучшений», - заявил Ролан де Ваард. Он добавил, что производители, по сути, загнаны в угол. Падение продаж просто вынуждает компании идти на финансовые уступки, предлагая покупателям максимальные скидки для поддержания продаж. Все это в конечном счете приводит к уменьшению маржи.

Причем, по словам Ролана де Ваарда, компании приучили и потребителей к высоким скидкам. Покупатели уже знают, в каком состоянии находится автомобильная отрасль, поэтому они ждут от продавцов скидки и бонусы даже тогда, когда они не могут их предоставить. «Все клиенты, кажется, знают, что мы находимся на спаде. Таким образом, они ждут от нас очень выгодных предложений», - сообщил представитель Ford.

Впрочем Ролан де Ваард – далеко не первый, кто заявил, что на европейском рынке идет жесткая ценовая войны между производителями. Год назад руководитель концерна Fiat Серджио Маркионне в интервью The New York Times буквально вывернул наизнанку весь европейский автопром. «На европейском рынке идет кровавая бойня цен и скидок», - неосторожно заявил Маркионне, вызвав шквал критики в свой адрес.

Автоконцерн Volkswagen Group в ответ выступил с куда более резким замечанием. Он пригрозил выйти из АСЕА, в случае, если господин Маркионне не подаст в отставку. Что примечательно, заявление итальянского менеджера едва ли нашло поддержку. По мнению большинства европейских экспертов, Маркионне предложил попросту урегулировать конкуренцию, что противоречит здравым рыночным отношениям.

В отличие от своего коллеги, Ролан де Ваард конкретных фамилий не называл, поэтому и резкой критики ему удалось избежать. Правда, заявление вице-президент по продажам и маркетингу Ford носят скорее локальный характер. В России, например, где авторынок стабилизировался еще год назад, скидки за редким исключением предлагают на откровенно устаревшие модели. Приобрести машину с дисконтом можно еще и в том случае, когда она либо вот-вот получит преемника, либо скоро и вовсе будет снята с производства.

Например, приобрести Skoda Yeti, рестайлинговую версию которой представят уже через две недели, можно с выгодой до 150 000 рублей. Скидки на Honda Pilot, которая продается уже несколько лет, достигают 100 000 рублей. Популярный кроссовер Renault Duster, бьющий все мыслимые рекорды продаж, предлагают приобрести со скидкой на 55 000 рублей. Дорестайлигновая Skoda Superb доступна у дилеров со скидкой до 150 000 рублей, а Mazda3 второго, предыдущего поколения предлагают с выгодой в 60 000 рублей.

«По итогам 7 месяцев продажи Honda выросли на 24%, а рынок упал на 8%, такой результат удалось достичь благодаря выводу на рынок 4-х новых моделей и успешному запуску кредитной программы. Прямые скидки доступны только для ограниченного количества автомобилей 2012 года выпуска, при этом их размер может достигать 360 000 рублей, но данное предложение распространяется на очень небольшое количество автомобилей и их влияние на рынок очень низкое», - заявил старший менеджер управления продаж и маркетинга компании Honda Motor RUS Михаил Плотников.

О том, что разборки автопроизводителей едва ли касаются России, говорят и эксперты. «Я думаю, эта проблема скорее европейского, нежели российского рынка автомобилей. Дело в том, что крупные автогиганты способны снижать цены на европейском рынке для сохранения высокой рыночной доли за счет компенсации выпадающих доходов с высоких продаж в развивающихся рынках – Индии, Китае. При этом сильно страдают производители, основные производственные площадки которых сосредоточены в Европе - например, Fiat или Peugeot», - сообщил корреспонденту Autonews.ru аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк.

По его словам, Россия еще не сталкивалась с этой проблемой, так как в 2010-2012 годы рынок демонстрировал впечатляющие темпы роста. В результате продавались практически все производимые объемы. «Падать рынок начал в 2013 году, однако это произошло по экономическим причинам и до насыщения рынка еще пока далеко, хотя и активная стадия уже позади. В то же время, если кризис затянется, то аналогичные проблемы могут возникнуть и у нас», - добавил аналитик.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов убежден, что вернуться к прежним рыночным отношениям производителям будет сложно, поскольку рынок уже стабилизировался.

«Можно говорить о том, что конкуренция сейчас очень высокая, большое количество брендов и моделей присутствует на рынке, при этом рынок не растет. Задача поддержания и увеличения продаж вынуждает бороться ценами, с тем, чтобы потом компенсировать на техобслуживании. Конечно, большие скидки в течение долго времени приводят к тому, что покупатели привыкают к низким ценам и выйти снова на большую маржу не получится в ближайшее время. Дилеры вынуждены работать в таких условиях, поскольку рынок стабилизировался, и вряд ли будет показывать рост, как несколько лет назад», - отметил Удалов.

Действительно, судя по последнему отчету аналитической компании JATO Dynamics, рынок постепенно приходит в себя. Правда, чувствуют себя уверенно на нем лишь единицы. Так, реализация Ford выросла на 10,4%, хотя еще в прошлых месяцах продажи компании стремительно падали. Улучшил положение на рынке и Renault, сумевший по итогам месяца занять четвертое место. Продажи компании выросли на 3,5%, но это значительно лучше показателей, например, марта, когда аналитики зафиксировали падение на 15,8%. А вот лидер европейского рынка - Volkswagen – не досчитался 2,4% покупателей. Тем не менее, такое незначительное падение позволило немцам удержать первую строчку в рейтинге самых популярных брендов июля.

Что касается рынков в целом, то наибольший рост в июле продемонстрировала Ирландия – там было продано на 162,2% машин больше, чем в прошлом году. Также улучшилась ситуация и в Германии, где аналитики зафиксировали рост на уровне 2,1%. Самым динамично развивающимся авторынком остается Великобритания, где продажи растут уже в течение нескольких месяцев подряд. В июле этого года рост был зафиксирован на уровне 12,7%, а по результатам года рынок вырос уже на 10,3%.

AutoNews.ru



