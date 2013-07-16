Российский авторынок будет стагнировать

Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») провела онлайн-конференцию «Российский авторынок: без господдержки не получится роста?» Её участники отмечают, что спад продаж автомобилей преимущественно связано с сокращением уровня потребительского оптимизма. По мнению экспертов, во втором полугодии ситуация улучшится, однако для существенного роста по итогам года предпосылок нет.

В первом полугодии 2013 года объём продаж автомобилей на российском рынке снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал Комитет автопроизводителей АЕБ. Глава аналитического департамента УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Шаго называет ряд причин для спада российского авторынка: «Доходы россиян не падают, но они и перестали расти; высокая закредитованность населения – гораздо выше, чем до кризиса; цены на автомобили, в отличие от доходов, расти не перестали; наконец, изменились ожидания потребителей».

Снижение потребительского оптимизма стало важным фактором сокращения продаж автомобилей, соглашается с коллегой директор по стратегическому развитию холдинга «Атлант-М» Алексей Терещенко: «Ситуация в мировой экономике в целом и в России в частности вынуждает относиться к крупным потребительским расходам с осторожностью. Кроме того, те домохозяйства, которые могут себе позволить новый автомобиль по нынешним ценам и процентным ставкам по кредитам, в основном уже имеют автомобили и обновляют их с определенной периодичностью». Одновременно с ростом рынка в 2012-м и в начале 2013 года возрастала и продолжительность владения автомобилем до перепродажи, добавляет исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов: «Это как раз подтверждает снижение “потребительского оптимизма” о котором говорит Алексей Терещенко».

Ключевой причиной снижения продаж новых автомобилей главный управляющий директор розничного подразделения «РОЛЬФ» Татьяна Луковецкая считает несоответствие уровня продаж в 2012 году ситуации на рынке. «Ажиотажный спрос, максимальное количество специальных предложений от автодилеров привели к “перегреву” рынка, - говорит эксперт. – Таким образом, сейчас мы наблюдаем за “стабилизацией”, когда объём реализации автомобилей соответствует общеэкономической ситуации». По словам г-жи Луковецкой, косвенным подтверждением стабильного развития авторынка является рост продаж автомобилей в кредит: «В последние месяцы доля продаж в кредит по всему нашему портфелю перешагнула 43%, что, например, существенно больше, чем в 2008 году, хотя ставки по кредитам всё еще не опустились на “докризисный” уровень».

Основная проблема в замедлении роста доходов и смене потребительских ожиданий, уверен г-н Шаго: «Кредитные ставки, наличие массовых моделей – это вторично. Если посмотреть на статистику более внимательно, уверенный рост продаж демонстрируют премиальные европейцы, которых сложно отнести к массовым».

В этом году усилилась тенденция снижения доходности у дилеров, а «скидочные» программы импортеров вынуждают опускаться практически до себестоимости – там резервов уже нет, констатирует г-н Терещенко: «Производителям действительно надо снижать издержки и отпускные цены, выводить новые модели лучше старых, но не дороже. А это процесс тяжелый и длительный. В этой связи порадовал Volkswagen Golf VII».

Объём российского авторынка в лучшем случае останется на уровне прошлого года, считают эксперты. «По пессимистическому сценарию, продажи автомобилей в 2013 году могут упасть на 5-7% по сравнению с 2012 годом, по оптимистическому сценарию – рынок останется на уровне 2012 года или вырастет максимум на 2%. При этом как мы отмечали ранее, главными драйверами роста рынка будут автомобили премиальных брендов и кроссоверы», - говорит г-жа Луковецкая. «Базовый сценарий – примерно минус 5%, оптимистический – ноль-минус 2%. Пессимистический сценарий тоже есть, но я не верю в предпосылки его осуществления», - говорит г-н Терещенко.