Peugeot и Citroёn: высокие порывы

Компании “Peugeot” и “Citroёn”, входящие в группу PSA, синхронно объявили о новом позиционировании модельных линеек.

Не отказываясь от своих основных потребителей – покупателей среднего класса, они будут уделять все больше внимания клиентам с высокими доходами. Такая маркетинговая политика позволит компенсировать убытки от сокращения продаж на европейском рынке. Бороться за новых клиентов компании планируют разными средствами. Каждая из них готовится развивать премиум-направление по собственному уникальному рецепту.

“Peugeot”: премиум на базовой основе

– Сейчас мы наблюдаем на рынке очевидную тенденцию: производители демократичных автомобилей стараются делать их более солидными и престижными, а у премиум-марок появляются небольшие модели-лоукостеры, – отмечает генеральный директор “Peugeot” Максим Пика. – Разумеется, мы не можем находиться вне этого процесса. Поэтому составили свою формулу, которую последовательно начинаем воплощать в жизнь. У каждой нашей новой модели будет дорогая и престижная модификация, которая адресована состоятельным покупателям. То есть теперь поклоннику "Peugeot", у которого появились дополнительные деньги, не придется искать престижную машину другой марки. Он сможет найти такой автомобиль и у нас.

По словам главы “Peugeot”, премиум-модификация обойдется в среднем в два раза дороже базовой версии. Основными отличиями станут мощные моторы, некоторые характерные элементы в дизайне кузова, а также высокий уровень отделочных материалов в салоне.

Очевидно, что роскошные модификации “Peugeot” адресованы в первую очередь покупателям на развивающихся рынках – в Китае, России и Латинской Америке. Именно в этих регионах, как показали исследования, покупатели уже ждут подобные автомобили.

"Citroёn": линию “DS” выделят в отдельный бренд

Совершенно по-другому намерены завоевывать сердца состоятельных покупателей в “Citroёn”. Как отмечает генеральный директор компании Фредерик Банзе, пришло время кардинально разделить две модельные линии компании – “С”, рассчитанную на покупателей со средним уровнем дохода, и премиальную “DS”.

Кстати, в Китае подобное разделение уже произошло. Неизбежно оно и на других рынках. “Развод” будет постепенным: сначала в шоу-румах начнут создавать особым образом оформленные зоны “DS”. А затем планируется открыть отдельные дилерские центры престижной линии “Citroёn”. Веру топ-менеджеров в успех проекта укрепляет высокий спрос на автомобили серии "DS" не только в Китае. По последним данным, такие машины в некоторых странах Европы продаются значительно лучше, чем, к примеру, конкуренты японских премиум-брендов.

Очевидно, что выделение премиум-версий в отдельный бренд потребует и серьезного расширения модельной гаммы. Напомним, сегодня в линии "DS" представлены всего три модели. Слишком скудный набор для полноценного бренда, претендующего на глобальные продажи.

– В ближайшие несколько лет мы запустим производство еще как минимум трех моделей линии "DS", – делится планами Фредерик Банзе. – В первую очередь представим седан гольф-класса. Затем появятся роскошный бизнес-седан и кроссовер. Продажи новинок начнутся на китайском рынке. Этот наш главный испытательный полигон в плане маркетинга и потребительского спроса. И лишь спустя некоторое время автомобили появятся в Европе.

«Клаксон»