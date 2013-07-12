Немецкий автопарк рекордно постарел

Средний возраст автомобилей в Германии достиг рекордной отметки в 8,7 лет – такие результаты опубликовали немецкие автопромышленники. Данные предыдущих исследований показывают, что этот показатель оказался чуть выше среднего по Европе, но до России или США Германии еще далеко: в этих двух государствах средний возраст автомобиля составляет 11,9 и 11 лет соответственно.

Немецкое объединение представителей автопрома VDA опубликовало новые данные, согласно которым средний возраст автомобилей на дорогах страны достиг рекордной отметки – 8,7 года, сообщает Bloomberg.

По данным Федерального автомобильного управления Германии, регистрация новых автомобилей в стране сократилась на 4,7% в июне – с начала года такая динамика фиксируется в стране в пятый раз. Общий показатель поставленных на учет новых машин в Германии составил 1,5 млн единиц (-8,1%).

В VDA утверждают, что указанный средний возраст автомобиля в Германии – рекордный показатель для страны. В 2007 году, перед началом кризиса, машины в Германии в среднем имели возраст в 7,7 года. «Германия не в состоянии отделить себя от охваченной кризисом среды, – заявил президент VDA Маттиас Виссманн. – Чувствуется напряжение, вызванное кризисом еврозоны».

VDA придерживается оценки, согласно которой в Германии в текущем году будут проданы от 2,9 до 3 млн новых машин, а в предстоящие годы спрос сохранится на отметке в 3 млн реализованных единиц на самом крупном авторынке Европы. Тем не менее в организации ожидают сокращения продаж во второй половине года, но со временем это ежегодное уменьшение может стать менее ощутимым, а позже и вовсе сойти на нет. Ранее эксперты заявляли, что Германия может уступить звание самого крупного авторынка Европы России, но продажи автомобилей в этой стране также стали сокращаться в 2013 году.

«Те 3 миллиона европейцев, которые не покупают сейчас новые машины, не перешли на общественный транспорт или смежное пользование автомобилями, – заявил Виссманн. – Желание купить машину у них есть, но его приходится отложить из-за сложившейся экономической ситуации».

В последние годы с учетом назревающего кризиса автомобильного сектора в Европе средние показатели возраста автомобилей в Европе растут. По данным Ассоциации автопроизводителей Европы, этот показатель сейчас составляет около восьми лет, а по информации западных СМИ, эта цифра достигла 8,4 года. В зависимости от страны средний возраст машины в Европе может колебаться. Так, по официальной статистике Евросоюза, лидером по новизне автомобилей в последние годы является Люксембург: там средний возраст машин составляет около 3,8 лет. Самые старые автомобили используют в Греции и на Кипре: машинам в этой части Европы в среднем около 14,6 лет.

По данным компании Experian за 2012 года, средний автомобиль в США тоже постарел – сейчас ему около 11 лет. Эксперты компании связывают свои наблюдения не только с нестабильной экономической ситуацией – по их утверждению, американцы дольше пользуются одними и теми же машинами просто потому, что автомобили стали долговечнее. Самыми старыми машинами на дорогах США являются модели Ford, Honda, Toyota и Chevrolet.

Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные, согласно которым средний возраст автомобиля в России составляет 11,9 года. Этот показатель заметно зависит от происхождения машины: отечественные автомобили в России в среднем имеют возраст 14,9 года, а иномарки – 9 лет. Самыми старыми машинами зарубежных марок в России остаются модели Volkswagen и Opel, а самыми молодыми – Kia и Chevrolet.

При этом Россия пока остается на низком уровне автомобилизации, равном аналогичному показателю европейских стран и США в 1970-е годы – около 250 машин на 1 тысячу человек. В Европе этот показатель зачастую превышает 500 машин на такое же количество людей, а в США оказывается еще выше – более 700 машин на 1 тысячу жителей.

«Газета.Ru»



