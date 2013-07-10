Манипуляции с утилизацией

Евросоюз подал в суд ВТО иск о неправомерности утилизационного сбора в России. В Европе утверждают, что текущее состояние этой меры предоставляет необоснованные преимущества действующим на территории России производителям. От российских властей требовали пересмотреть правила взимания сбора к 1 июля, но разработку соответствующей инициативы пришлось отложить как минимум до осени.

Во вторник 9 июля стало известно, что Евросоюз подал иск против России в суд ВТО. Причиной претензий европейских властей стал дискриминационный, по их мнению, российский утилизационный сбор.

«Мы дали России время на снятие утилизационного сбора до 1 июля. Поскольку власти страны не смогли сделать этого в срок, мы устроим разбирательство по этому поводу в рамках ВТО. Будем надеяться, что вопрос будет разрешен быстро, – заявил источник агентства Reuters в дипломатических кругах. – Очень важно, чтобы Россия, являющаяся членом ВТО, играла по мировым правилам торговли».

Теперь у России есть 10 дней, чтобы ответить на претензии ЕС по утилизационному сбору. В российском Минэкономразвития утверждают, что никаких официальных документов о начале разбирательства в ведомство пока не поступало, но об этой возможности там знают. «К нам пока не поступали официальные документы об инициировании процедуры разрешения спора, но, действительно, в рабочем порядке коллеги из ЕС предупредили, что намерены эти документы передать в ВТО в ближайшее время. Мы ожидали такого развития событий», – заявила во вторник заместитель директора Департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

В министерстве пояснили, что чиновники ЕС рассчитывали урегулировать конфликтную ситуацию вокруг утилизационного сбора 1 июля с принятием поправок в закон «Об отходах производства и потребления», выравнивающих условия взимания сбора с отечественных и иностранных производителей. Но к этому сроку поправки не были приняты, Государственная дума ушла на летние каникулы. «По решению ЕС мы будем теперь действовать уже в рамках формальной процедуры разрешения спора в ВТО», – рассказал представитель Минэкономразвития.

Тем не менее в министерстве подчеркнули, что правила ВТО отводят участникам спора 60 дней на «мирное» урегулирование, то есть на решение проблемы в ходе консультаций. «Через 60 дней истец имеет право потребовать формирования третейской группы. Если процедура будет инициирована ЕС сегодня, то уже 7 сентября она может перейти из стадии формальных консультаций в стадию собственно разбирательства в ВТО», – рассказали в Минэкономразвития.

Утилизационный сбор начал действовать в России с 1 сентября 2012 года. Платить новую пошлину обязали всех импортеров и производителей легковых и грузовых автомобилей. Базовая ставка сбора для легковых автомобилей составляет 20 тыс. руб., а для грузовиков – 150 тыс. руб. Те действующие на территории России отечественные и зарубежные компании, которые взяли на себя обязательство по последующей утилизации собственной продукции, были освобождены от уплаты сбора. В их числе оказались все крупнейшие российские автопроизводители: «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «Группа ГАЗ» и Sollers.

Утилизационный сбор призван компенсировать снижение ввозных пошлин на импортные автомобили – на этот шаг российским властям пришлось пойти после вступления страны в ВТО. Однако условия введенного сбора не раз становились предметом разногласий между Евросоюзом и Россией – европейские власти были недовольны тем, что действующие на территории России компании были освобождены от уплаты нового налога.

Весной 2013 года западные СМИ стали сообщать, что Евросоюз рассматривает возможность подачи иска в суд ВТО из-за действующего в России утилизационного сбора. Крайний срок, который был предоставлен России на пересмотр законодательства, был назначен на 1 июля 2013 года.

Уже в мае был разработан законопроект «О внесении изменений в статью 241 ФЗ «Об отходах производства и потребления», который должен был ввести утилизационный сбор в России для всех производителей, но парламентарии не успели рассмотреть законопроект в ходе весенней сессии. Теперь инициативу рассмотрят только осенью – начало сессии назначено на 9 сентября. КА этому времени 60-дневный срок на «мирное» урегулирование вопроса истечет.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» рассказал «Газете.Ru», что споры по различным вопросам между странами – участницами ВТО – не редкость. «В этом нет ничего удивительного, это распространенная практика. В данной ситуации есть конкретные обязательства по защите автопрома, которые правительство еще до вступления в ВТО взяло на себя, причем здесь речь идет и о европейских производителях, работающих в России, – напомнил эксперт. – Понятно, что эта поддержка сохранится и в дальнейшем. Единственный вопрос сейчас – найти формальное решение, которое устроило бы ВТО. Теоретически, оно найдено, но в законодательной форме его пока не воплотили».

«В ближайшей перспективе России, конечно, ничего не грозит. Пока дойдет до суда, пока будет идти разбирательство, я думаю, вопрос уже закроется. Изначально было понятно, что 1 июля никто не введет новые правила сбора, многие автопроизводители считали, что конец года – более реалистичный сценарий. Но даже технически до начала следующего года этого не произойдет», – заключил Беспалов.

«Газета.Ru»