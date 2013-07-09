Средство от роскоши

Госдума приняла законопроект о повышении налога на автомобили стоимостью свыше 3 млн рублей. Машины получат шесть повышающих коэффициентов транспортного налога. Эксперты утверждают, что спрос на дорогие машины не изменится, а заметной прибавки к бюджетным поступлениям от нового налога ждать не стоит.

В пятницу, 5 июля, Госдума окончательно приняла законопроект правительства, который введет налог на роскошные автомобили. В ходе рассмотрения документ претерпел ряд изменений, инициированных депутатами Госдумы. Документ дополняет пункт 2 части 2 статьи 362 Налогового кодекса «Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу» фразой «Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента».

Прежде всего депутаты изменили предложенную систему коэффициентов: первоначально были предложены только два множителя – двукратный и трехкратный. В финальной версии законопроекта коэффициентов ставки транспортного налога оказалось шесть.

Для автомобилей средней стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей, возраст которых колеблется от 2 до 3 лет, предусмотрен коэффициент 1,1. При аналогичной стоимости, но меньшей давности выпуска (1–2 года) множитель увеличится до 1,3 ставки налога. Если машине всего год, то множитель составит уже 1,5 ставки. Двукратное повышение налога предусмотрено для владельцев автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей. При этом возраст машины должен составлять не более 5 лет. Трехкратное увеличение ставки транспортного налога вводится на машины в ценовом диапазоне от 10 млн до 15 млн рублей, с момента выпуска которых прошло не более 10 лет. Такой же коэффициент будет применяться к владельцам машин дороже 15 млн, возраст которых не превышает 20 лет. Судя по оговоренным в законопроекте срокам выпуска, ретроавтомобили останутся за рамками действия повышенного налога. Закон вступит в силу 1 января 2014 года.

Расчетом стоимости автомобилей займется Минпромторг. Перечень легковых автомобилей, которые попадут под действие дополнительного налога, будет ежегодно не позднее 1 марта размещаться на сайте ведомства.

Срок выплаты повышенного транспортного налога заложен в пояснениях к каждому коэффициенту. К примеру, двукратное повышение налога ожидает владельцев машин стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей, возраст машин которых составляет не более пяти лет, – увеличенный вдвое налог придется платить в течение пяти лет с момента выпуска машины.

Для налогоплательщика важно только то, находится ли его автомобиль в списке Минпромторга или нет, – первоначальная цена его машины и стоимость на вторичном рынке роли не играют.

К примеру, если человек владеет машиной стоимостью 7 млн рублей, то по новому закону он обязан платить удвоенный транспортный налог в течение пяти лет. Если человек продаст эту машину через четыре года, то налог перейдет новому владельцу, но тот будет обязан оплатить его за год, в который совершена покупка, и еще один год до истечения пятилетнего срока.

Судя по рыночным ценам, начальное повышение транспортного налога затронет большое количество владельцев популярных в России модификаций внедорожников и седанов премиальных марок. Среди них можно выделить Mercedes-Benz (G-Class, M-Class, GL-Class, S-Classe и другие), BMW (X5, X6, 6-Series, 7-Series), Porsche (911, Cayenne, Panamera), а также Lexus (серии LS и L), Jaguar (XJ, XK), Volkswagen (Phaeton, Touareg), Infiniti (M, QX) и Toyota (Land Cruiser). Максимальное увеличение транспортного сбора относится преимущественно к супер- и гиперкарам марок Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, а также представительским седанам Bentley и Rolls-Royce.

К примеру, налог на внедорожник Infiniti QX56 стоимостью от 3,2 млн до 3,4 млн рублей в Москве составит 91,1 тыс. рублей. Столичный владелец спорткара Porsche 911 Turbo, который стоит около 8,3 млн рублей, заплатит 156 тыс. рублей. Москвич, передвигающийся на Ferrari 458 Italia стоимостью около 12 млн рублей, должен будет оплатить налог в размере 256,5 тыс. рублей.

Первоначально российские власти планировали ввести дополнительный налог на роскошные автомобили, отталкиваясь от мощности их двигателей. В случае принятия документ затронул бы владельцев машин с моторами, мощность которых составляет более 410 л. с.: они платили бы по 300 рублей за одну единицу мощности. По данным Минфина, эта версия законопроекта затронула бы 20 тыс. автовладельцев, 7 тыс. из которых зарегистрированы в Москве. Данную версию законопроекта не успели внести на рассмотрение Госдумы в отведенный срок, в результате чего от документа полностью отказались. Впоследствии во властных кругах решили, что следует вводить повышенный налог на машины определенной марки или, как было в итоге решено, машины определенной стоимости.

О необходимости введения таких мер Владимир Путин заявил в конце 2012 года. По плану дополнительное налогообложение должно было быть установлено для машин стоимостью свыше 5 млн рублей, но в мае 2013 года представители Объединенного народного фронта внесли поправку к документу, согласно которой порог был снижен до 3 млн рублей.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» считает, что бюджет от налога на роскошные автомобили не выиграет, новую меру стоит воспринимать иначе. «Если рассматривать это как некий социальный налог, то это нормальный шаг», – рассказал «Газете.Ru» эксперт.

Аналитик считает, что после введения налога спрос на машины стоимостью свыше 3 млн практически не изменится. «Люди, которые их покупали, будут платить налог и покупать их дальше. Тем более что спрос в этом сегменте достаточно устойчив, даже периоды общего спада на рынке на него не очень влияют», – пояснил эксперт.

Кроме того, специалист считает, что производителям и продавцам автомобилей нет смысла идти на ухищрения, чтобы снизить стоимость машин и обойти нововведение. «Я не думаю, что официальные дилеры, которые представляют производителей, пойдут на уловки – игра не стоит свеч. Репутационный риск куда больше, чем потенциальный выигрыш», – заключил Беспалов.

«Газета.Ru»