Кризис гонит Fiat в США

Концерн Fiat намерен полностью поглотить американский Chrysler и после этого провести IPO на фондовых биржах США. Такой шаг может иметь важный политический подтекст: кризис в Италии заставил одно из крупнейших предприятий страны ориентироваться на рынок Северной Америки.

Информация о намерениях Fiat провести IPO появилась со ссылкой на знакомый с ситуацией источник Associated Press. Подчеркивается, что сценарий с проведением IPO является лишь одним из рассматриваемых руководством Fiat вариантов развития событий, поскольку ранее глава компании Серджио Маркионне высказывался против этих действий.

До проведения IPO Fiat рассчитывает полностью поглотить американского автопроизводителя Chrysler. Сейчас итальянская компания владеет 58,5% акций Chrysler, а оставшиеся 41,5% принадлежат трастовому фонду, занимающемуся вопросами здравоохранения в американском профсоюзе United Auto Workers (UAW).

Если Fiat удастся выкупить акции Chrysler, то итальянский производитель сможет компенсировать затраты на покупку ценных бумаг путем проведения IPO, причем произойти это должно именно в США, поскольку Маркионне неоднократно заявлял, что европейские фондовые биржи недостаточно прибыльны. Но еще более важно то, что полное поглощение Chrysler позволит Fiat избежать тяжелых последствий кризиса в Европе, поскольку американская компания компенсирует убытки Fiat в Старом Свете.

Chrysler является весьма успешным предприятием: продажи компании под управлением Fiat в одном США выросли за последние несколько лет более чем на 20%, а реализация Fiat в Европе, наоборот, сократилась на 16%. Если бы не прибыль Chrysler, то Fiat закончил бы 2012 год с убытками на сумму около $1,4 млрд. В Fiat утверждают, что компания располагает суммой в $13 млрд, которую можно будет использовать для разрешения трудностей, связанных с падением спроса на автомобили в Европе, а также для окончательной покупки Chrysler. Для сравнения, американская компания в конце 2012 года утверждала, что располагает суммой в $11,6 млрд.

Кроме того, Fiat получит доступ к финансовым холдингам Chrysler: сейчас Fiat имеет свою долю в прибыли Chrysler, но финансами американской компании Fiat пользоваться не может. Также важную роль играет то, что после слияния компании смогут экономить на совместных технологиях и НИОКР. Наблюдатели отмечают, что проведение IPO в США, помимо прочего, станет важным политическим событием – итальянский промышленный гигант Fiat официально начнет ориентироваться на рынок США.

Пока приобретение оставшихся акций Chrysler компанией Fiat находится под большим вопросом: итальянская фирма подала в суд на обладающий оставшимися акциями Chrylser фонд при профсоюзе UAW из-за слишком высоких цен, установленных организацией за эти ценные бумаги. В частности, Fiat предлагал за 3,3% акций американского автопроизводителя около $140 млн, а затем более $190 млн, тогда как фонд оценил эти ценные бумаги в $340 млн. Если стороны не придут к соглашению, то фонд может попытаться провести IPO имеющихся акций в США самостоятельно.

Fiat, как и фонд при профсоюзе UAW, стал владельцем части Chrysler во время кризиса в 2009 году, когда американское правительство назначило Маркионне управлять обанкротившимся Chrysler. На момент оформления процедуры финансовой несостоятельности Chrysler был должен трастовому фонду при UAW около $4 млрд в рамках заключенного ранее соглашения, по которому Chrysler брал на себя все расходы, связанные с заботой о здоровье ушедших на пенсию сотрудников.

Акции самого Fiat доступны на европейских биржах, тогда как акции Chrysler не попадали в свободную продажу с момента приобретения фирмы концерном Daimler в 1998 году. Если совместная компания Fiat и Chrysler проведет IPO, то эта операция станет третьим в истории случаем первичной продажи акций американского автопроизводителя. Ранее к такому шагу прибегали компании Ford и Tesla – в 1956 и 2010 годах соответственно. Среди российских автопроизводителей IPO также является редкостью, но о возможности проведения этой операции в отношении «АвтоВАЗа» в конце 2012 года заявил глава ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов.

«Газета.Ru»



