Jeep отгонят в Таганрог

Основным российским проектом концерна Fiat-Chrysler может стать выпуск Jeep на ТагАЗе. Так концерн, затянувший выбор стратегии производства в России, пытается сохранить просроченное соглашение о промсборке. Условия соглашения все равно придется менять, но дополнительным аргументом для российских властей может стать перспектива загрузки находящегося в процедуре банкротства ТагАЗа. В этом заинтересован и Сбербанк, который является партнером Fiat-Chrysler в России и крупным кредитором завода.

Fiat-Chrysler рассматривает в качестве ключевой площадки для запуска производства Jeep в России Таганрогский автозавод (ТагАЗ), рассказали "Ъ" несколько источников на рынке. "После того как со строительством завода Jeep в Петербурге возникли сложности, министерства и Сбербанк, который может стать основным инвестором проекта, предложили Chrysler производство на ТагАЗе,– говорит один из собеседников "Ъ".– Так можно решить две задачи – спасти банкротящийся завод и предоставить иностранному автопроизводителю, который давно ищет место в России, производственную площадку". По словам другого источника "Ъ", знакомого с ситуацией, "вариант с ТагАЗом является компромиссным" для Chrysler и профильных ведомств, потому что "де-факто соглашение с Fiat о промсборке так и не активировано".

Дело в том, рассказывает собеседник "Ъ", что соглашение Fiat предполагало ввоз первого машинокомплекта в Россию до конца 2012 года, но из-за неопределенности с производственной площадкой этого не произошло, о чем Fiat-Chrysler уведомил чиновников в декабре. "Теперь сроки начала действия соглашения необходимо менять, об этом ведутся переговоры,– поясняет источник "Ъ".– Но обосновать новые изменения будет проще, если Chrysler станет ключевым инвестором в проблемный ТагАЗ". В то же время, добавляет он, окончательного решения, как юридически изменить сроки запуска соглашения, пока не принято.

Оставшись после разрыва отношений с "Соллерс" без стратегического партнера в России, Fiat летом 2011 года подписал с Минэкономики соглашение о промсборке по старым правилам благодаря реанимации нереализованного из-за кризиса соглашения с ООО "Савеко" от 2007 года. В новом варианте документа Fiat взял на себя дополнительные обязательства по объемам производства и уровню локализации: запустить производство мощностью 120 тыс. автомобилей в год и построить завод двигателей. В начале 2012 года стало понятно, что соглашение будет использовано в первую очередь Chrysler (контрольный пакет которого принадлежит Fiat) для выпуска Jeep. Планировалось построить завод в Петербурге, ключевым инвестором должен был стать Сбербанк с долей в СП в 20%.

Но проект сорвался. По данным источников "Ъ", стороны так и не определились с финальными параметрами финансирования, в России возникли проблемы с получением земельного участка, а у Fiat – из-за глобального снижения продаж. Параллельно Fiat рассматривает вариант производства легких коммерческих автомобилей (LCV) на мощностях московского ЗиЛа, для реанимации которого Сбербанк и правительство Москвы планируют создать СП "МосАвтоЗиЛ", куда банк должен внести пакет акций черкесского автозавода Derways. Пока о дальнейшем развитии проекта ничего не известно.

С Jeep сложность в том, что реальная мощность производства для российского рынка составляет порядка 60 тыс. автомобилей, и команда Chrysler это понимает, но в соглашении о промсборке прописан объем в 120 тыс. машин, говорит один из источников "Ъ". По его данным, Fiat-Chrysler заинтересован в том, чтобы часть этого объема зачесть в счет сборки LCV и, возможно, легковых моделей Fiat "МосАвтоЗиЛом". Но у этого проекта – отдельное соглашение о промсборке. По мнению собеседника "Ъ", Fiat-Chrysler будет "проще договориться об изменении сроков запуска соглашения и найти компромисс по объемам при согласии загрузить ТагАЗ". В том, чтобы найти для ТагАЗа стратегического инвестора, заинтересован и Сбербанк, который является одним из основных кредиторов завода. ТагАЗ, долг которого превышает 25 млрд руб., инициировал собственное банкротство в апреле 2012 года. В июне суд ввел на ТагАЗе процедуру наблюдения, а на прошлой неделе – внешнее управление на полтора года.

ТагАЗ входит в "Донинвест", подконтрольный Михаилу Парамонову. Выпускает автомобили под марками TagAZ, Vortex (из машинокомплектов Chery), BYD, Hyundai. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2012 году продажи Vortex сократились на 51%, до 5,9 тыс. машин, TagAZ – на 28%, до 1,3 тыс.

Вице-президент Сбербанка Светлана Сагайдак подтвердила "Ъ", что "Chrysler проявляет интерес к ТагАЗу и рассматривает возможности запуска производства на его мощностях", но окончательной конфигурации проекта пока нет. Chrysler сейчас проводит "анализ технического состояния завода и перспектив запуска производства на нем", добавила Светлана Сагайдак, уточнив, что "Сбербанк заинтересован в сохранении производственной деятельности на ТагАЗе, на переходный период рассматривается вариант запуска производства китайских автомобилей Chery". Замминистра промышленности и торговли Алексей Рахманов сказал "Ъ", что Минпромторг "поддержит любого инвестора, который обеспечит загрузку мощностей ТагАЗа, если этот проект будет экономически обоснованным и соответствующим должным уровням локализации". В Минэкономики и на самом ТагАЗе от комментариев отказались. По оценкам Владимира Беспалова из "ВТБ Капитала", для запуска производства на ТагАЗе с локализацией от 30% и более и объемами порядка 60 тыс. машин инвестиции в завод могут превысить $100 млн.

«Коммерсант»



