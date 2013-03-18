Прибыль «АвтоВАЗа» скормили бонусам

Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» отчитался о чистой прибыли в 2012 году: она уменьшилась почти в 15 раз – с более чем 3 млрд рублей до 211 млн. Зато выплаты членам правления «АвтоВАЗа» достигли 335 млн рублей. В самой компании пояснили, что выплаты членам правления производятся впервые со времен кризиса, а сама компания по результатам 2012 года перевыполнила свой план на этот период, несмотря на крупные затраты по модернизации производства.

Чистая прибыль «АвтоВАЗа» в 2012 году составила 211 млн рублей, падение по сравнению с 2011 годом составило 14,7 раза (с 3,1 млрд рублей). Выручка компании в минувшем году выросла на 5% по сравнению с 2011 годом и составила 183,2 млн рублей против 174,8 млн рублей годом ранее. Валовая прибыль, в свою очередь, сократилась почти на 9% и достигла 18,4 млрд рублей. Кроме того, чистые активы «АвтоВАЗа» выросли с 32,4 млн рублей в 2011 году до 32,7 млн рублей в 2012 году.

Представители «АвтоВАЗа» такую динамику объясняют несколькими причинами. Во-первых, на это повлияло обновление производства, которое по-прежнему идет, а также создание новых мощностей. Под этим подразумевается строительство нового комплекса покраски в Тольятти, а также выход завода в Ижевске на запланированную проектную мощность.

Кроме того, в «АвтоВАЗе» упомянули изменения в модельном ряду компании, в частности, напомнили об окончательном снятии с производства заднеприводной вазовской «классики», которая находилась в производстве более 30 лет, и рассказали, что в 2012 году началось производство новых моделей, которое не успело достигнуть запланированных показателей. Еще одним фактором, который сказался на прибыли «АвтоВАЗа», стало окончание государственной программы утилизации – с ее началом резко вырос спрос на впоследствии снятую с производства уже упомянутую «классику».

В феврале 2013 года «АвтоВАЗ» отчитался о выплатах членам правления: сумма достигла 335 млн рублей и превысила аналогичный показатель 2011 года в 2,2 раза. Топ-менеджеры компании получили зарплату общей суммой в 180,5 млн рублей, а также премии на 145,6 млн рублей. Впрочем, представители компании подчеркнули, что сумма в 335 млн включает вознаграждения, начисленные за работу в течение нескольких лет. С учетом того, что в 2012 году состав правления «АвтоВАЗа» лишился трех членов и приобрел одного, каждый из 12 участников получил почти 28 млн рублей за работу в минувшем году.

Директор по внешним связям «АвтоВАЗа» Игорь Буренков объяснил «Газете.Ru» причину такой политики совета директоров компании. «Мы не просто выполнили, а даже перевыполнили план – продали большее количество автомобилей и машинокомплектов, чем планировали. Наша доля на рынке в 2012 году также оказалась больше, чем мы сами планировали, она составила 19,4%. Следующий в списке бренд, Chevrolet, набрал около 7% рынка – разница между первым и вторым местом оказалась достаточно большой. Но если внимательно посмотреть на марку Chevrolet, то будет видно, что около 30% их продаж составляет продукция нашего совместного предприятия GM-«АвтоВАЗ», которое выпускает Chevrolet Niva. – рассказал Буренков. – Таким образом, наша суммарная доля на рынке – свыше 20%, но это не главное, даже 19,4% – очень много, учитывая весь масштаб процессов по обновлению, которые происходят на «АвтоВАЗе». Но при этом наша Granta уже седьмой месяц занимает первую строчку в рейтинге российских продаж».

«Конечно, успехи есть. Какая главная задача коммерческого предприятия? Быть коммерчески прибыльным. Понятно, что чем больше прибыли – тем лучше, мы все это прекрасно понимаем. Но также мы понимаем, что та ситуация, в которой мы сейчас находимся, не может привести к какой-то сногсшибательной результативности с точки зрения прибыли из-за продолжающейся модернизации производства и обновления модельного ряда компании», – пояснил глава пресс-службы «АвтоВАЗа».

Отвечая на вопрос о выплатах членам правления, Буренков рассказал, что такие решение принимаются советом директоров, причем из-за кризиса в последние годы от выплат пришлось отказаться. «Три года ничего не выплачивалось из-за кризиса, ситуация довольно сложная. Люди работали, и мы не можем не сказать, что люди достигли определенных успехов, это безусловно так», – рассказал глава пресс-службы «АвтоВАЗа».

«Решение совета директоров о выплате членам правления связано именно с этим. Конечно, работа стоит соответствующей оплаты. Возможно, это не самый удачный вариант на фоне нашей сегодняшней прибыли, но понятно, что если бы мы не вели наши инвестиционные программы, то прибыль была бы гораздо больше. Тем не менее работу продолжать нужно, и люди, которые справляются со своими обязанностями хорошо, заслужили выплаты», – заявил Буренков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса в России (AEB), за 2012 год автомобильный рынок страны вырос на 11% (до 2,9 млн машин в год), а продажи «АвтоВАЗа» сократились на 7% (до 537,6 тысячи машин). Тем не менее компания по-прежнему осталась лидером российского рынка, а в первые несколько месяцев 2013 года продажи «АвтоВАЗа» вновь начали расти.

Аналитик «ИФК Метрополь» Андрей Рожков рассказал «Газете.Ru», что сравнивать выплаты членам правления с чистой прибылью компании не всегда корректно. «Перед менеджментом может стоять другая цель. Не получение чистой прибыли, например, а ввод определенных мощностей и запуск новых моделей. В случае с «АвтоВАЗом» отчасти можно твердо утверждать, что менеджмент компании справился с теми целями, которые ставили перед ними основные акционеры – государство и концерн Renault-Nissan», – рассказал эксперт.

Рожков также дал понять, что последняя отчетность «АвтоВАЗа» может не быть достаточно показательной. «Возможно, некоторые процессы в компании были переоценены. Что касается отдельных сведений, я бы отметил, что на фоне роста выручки снизилась валовая прибыль – это свидетельствует о том, что цены на автомобили не поспевают за ростом издержек компании, которые растут опережающими темпами в силу разных факторов, – считает эксперт. – Например, те модели, которые начали запускаться в прошлом году, такие как Lada Largus и Granta, выпускались не на полную мощность, что приводило к недостатку загруженности производственных площадок».

«В целом компания находится в стадии реструктуризации, в ее рамках происходит списание убытков через неэффективность, продажу низкоэффективного бизнеса. Так или иначе, это сказывается на валовой прибыли и в итоге приводит к снижению чистой прибыли», – рассказал эксперт.

«Я бы не стал судить по этому году, когда компания вышла на свою бизнес-модель. 2012 год переходный для компании, она еще не может продемонстрировать свой целевой показатель по целевой прибыли в силу того, что фирма несет реструктуризационные издержки и терпит сниженную эффективность из-за запуска новых моделей», – заключил Рожков.

«Газета.Ru»



