Рождественская распродажа

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2013 года выросли на 5% или на 7.464 машин по сравнению с январем прошлого года до 162.077 автомобилей, подсчитал комитет автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса. В десятке лидеров по моделям девять местного производства.

Председатель комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер отмечает, что в прошлом году российский автомобильный рынок поставил рекорд продаж при сильном росте рынка в первом полугодии и последующем замедлении роста, вплоть до стагнации, во втором полугодии. Поэтому 5%-ый рост рынка, зафиксированный в январе 2013 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года, – очень хороший сигнал. "Мы замечаем, что в целом по индустрии активность покупателей увеличивается в связи с текущими привлекательными условиями покупки и уменьшением времени ожидания широкого круга моделей. Весенний высокий сезон продаж только начинается, и в феврале и марте у нас будет возможность увидеть, в каком направлении движется рынок в 2013 году", полагает Йорг Шрайбер.

Рост неожиданный, поскольку эксперты прогнозировали в декабре прошлого и в январе текущего года продажи на достигнутых уровнях или даже небольшой спад по итогам 2013 года. В январе хорошо продавались как премиальные марки (лидер - "BMW", далее - "Mercedes-Benz", "Audi", "Land Rover", "Lexus", "Porsche", - рост продаж с двузначным ростом, в минусе оказалась только "Infiniti", "Cadillac"), так и модели других ценовых сегментов.

В десятку марок-лидеров по продажам попали "Lada" (30.037 машин, +3% к январю 2012 года), "Renault" (14.741, +35%), "Hyundai" (11.306, +11%), "KIA" (11.059, без изменений), "VW" (9.968, +7%), "Chevrolet" (9.542, -2%), "Nissan" (8.925, -17%), "Toyota" (6.860, -14%), "Ford" (6.364, -3%), "Daewoo" (5.693, +18%).

В десятке моделей-лидеров по продажам оказались "Granta Lada" (10.589, +438%), "Solaris Hyundai" (7.353, +3%), "Kalina Lada" (6.016, -29%), "Duster Renault" (5.374, начало продаж в марте 2012 года), новый "Rio KIA" (4.744, -7%), "Polo VW" (4.631, 20%), "Focus Ford" (4.384, -13%), "Logan Renault" (3.678, -27%), "Priora Lada" (3.674, -51%), "Nexia Daewoo" (3.508, +19%).

Наибольший вклад в рост рынка в январе сделал альянс "АвтоВАЗ-Renault-Nissan" (доля рынка 33,5%), который увеличил продажи на 6% до 54.328 машин, при этом "Nissan" снизила продажи на 17% до 8.925 машин, увеличили продажи "АвтоВАЗ" – на 3% до 30.037 и "Renault" - на 35% до 14.741 машин.

Также среди автопроизводителей с долей рынка более 1% положительный результат показали: "VW Group" (10,6% доля рынка, продано 17.217 машин, рост продаж на 5%), в т.ч. "Volkswagen" (9.968, +7%), "VW коммерческие автомобили" (700, -13%), "Audi" (1.725, +20%), "Seat" (201, +347%), "Skoda" (4.623, -3%); "GM Group" (доля рынка 9,2%, 14.841 машин, +4%), в т.ч. "Opel" (5.211 машин, +18%), "Chevrolet" (9.542, -2%), "Cadillac" (88, -32%); "Hyundai" (доля 7%, 11.306 машин, +11%); "KIA" (доля 6,8%, 11.059 машин, без изменений); "Ford" (доля 3,9%, 6.364 машин, -3%); "Daewoo" (доля 3,5%, 5.693, +18%); "ГАЗ коммерческие автомобили" (доля 2,5%, 4.108 машин, +4%); "Mitsubishi" (доля рынка 2,5%, 4.020 машин, +34%); "Mazda" (доля 1,3%, 2.071 машин, 35%); "SsangYong" (доля рынка 1,1%, 1.853 машин, +25%).

Одним из факторов неожиданного роста могло быть затоваривание у некоторых дилеров в конце года, когда покупательский спрос снизился. В январе дилеры устроили распродажу и продавали запасы по привлекательным ценам, многие из них не повысили цены с начала нового года, как это обычно делается.

"Скидки и акции, конечно, сыграли свою роль в январских продажах, которые оказались выше прошлогоднего уровня", - поделился мнением с "Клаксоном" Азат Тимерханов, аналитик агентства "Автостат". "Более того, и дальше эти инструменты будут основными драйверами рынка в ближайшие месяцы. Но при этом нельзя сбрасывать со счетов и другие факторы. Так, кризисных явлений в экономике пока не наблюдается, цены на нефть остаются на стабильном уровне, условия предоставления автокредитов не ужесточались. Поэтому глобальных предпосылок для падения автомобильного рынка не было", отметил эксперт.

Ложку дегтя может добавить заявление министра энергетики РФ Александра Новака в начале февраля о двукратном темпе роста цен на топливо: цены на АЗС по итогам 2013 года вырастут на 13-14%. То есть примерно на 4,5 рублей с начала года – до 35 рублей за литр. Темпы роста будут выше в 2 раза по сравнению с прошлым годом, когда например, на бензин цены выросли лишь на 6,8%, а на дизтопливо на 13% и сравнялись (цены на дизтопливо даже чуть выше). Рост цен на топливо, как правило, провоцирует рост и потребительских цен в целом, в т.ч. продукции автопрома из-за растущих издержек. В прошлом году инфляция была на уровне 6,6% из-за невысокого роста цен на бензин.

Годовая инфляция в январе 2013 года (к январю 2012 года) составила 7,1%. Годовая инфляция в январе прошлого года находилась на уровне 4,2%, то есть в этом году потребительские цены растут в 1,8 раза быстрее. Кроме того, в начале февраля текущего года Центробанк РФ заявил, что в случае роста инфляции возможно повышение процентной ставки. После повышения ставок Центробанком повышают ставки и остальные банки, кредиты становятся дороже, поэтому потребители в середине года могут начать экономить на дорогих покупках, в т.ч. откладывать покупку автомобиля. Осенью прошлого года на рынке было повышение ставок по кредитам на 1-3 процентных пункта, что стало одним из факторов замедления роста продаж автомобилей в России.

Азат Тимерханов, аналитик агентства "Автостат" считает, что увеличение цен на топливо нельзя отнести к явным факторам, сдерживающим рост рынка. "Если человек намерен купить автомобиль, скажем, в кредит, то его куда больше будут беспокоить условия, предоставляемые банком. А если есть деньги, чтобы приобрести машину без привлечения заемных средств, то он сразу сделает это", отмечает эксперт. Цены на топливо росли и в предыдущие годы (может, темпы и были не такие высокие, как ожидаются), но продажи автомобилей все равно увеличивались. Поэтому прямой зависимости между ними и рынком нет. Скорее всего, это сопутствующее влияние, нежели то, какое имеют доходы покупателей. Допустим, если у людей уменьшаются доходы, то вкупе с этим рост цен на топливо может усилить решение не покупать автомобиль, пояснил "Клаксону" Азат Тимерханов.

В целом рост цен на топливо, рост стоимости кредитов, автомобилей повысят в текущем году и без того рекордную стоимость владения автомобилем в России, которая рассчитывается как разница между расходами на приобретение и содержание легковушки и доходами от ее перепродажи на вторичном рынке. В развитых странах по сравнению с Россией стоимость владения в разы ниже, поскольку там ниже стоимость нового автомобиля, ниже проценты по кредитам, а также ниже стоимость страховки и техобслуживания у дилеров, лучше дороги (автомобили реже ломаются), развит рынок запчастей – стоимость их ниже.

В 2012 году в кредит было продано около 40% автомобилей (оценка "Автостата"), поэтому рост стоимости кредитов в этом году весной-летом может привести к снижению продаж новых автомобилей в России. Рост потребительских цен в целом заставит экономить не только средний класс, активно использующий кредитование и страховку КАСКО, сервисные услуги официальных дилеров, но и большую часть россиян, показатель стоимости владения автомобилем у которых находится на уровне развитых стран или даже ниже, поскольку покупают автомобиль на собственные сбережения, ремонтируют машину сами и покупают только полис ОСАГО.

«Клаксон»



