Массовые бренды хотят в премиум

В условиях стагнации авторынка производители массовых автомобилей пытаются подняться в премиальный фсегмент, где можно побольше заработать.

Производителям массовых автомобилей в последнее время нелегко. Мировые рынки стагнируют или падают, конкуренция усиливается, приходится ужимать расходы и минимизировать прибыль. То ли дело премиальный сегмент. Даже в тяжелые времена продажи здесь не падают так драматично, но, что еще важнее, норма прибыли в этом сегменте гораздо выше.

Освоить премиальный сегмент представители автомобильного масс-маркета пытаются давно. Например, японцы это сделали довольно успешно, начав в 1980-е создавать отдельные люксовые бренды. Сейчас настала очередь других производителей, в частности корейских.

«Первыми значимый скачок в премиум-сегменте совершили японские марки Toyota, Honda и Nissan, выпустив на американский рынок свои люксовые суббренды Lexus, Acura, Infiniti – облагороженные модификации уже существовавших соплатформенных моделей, – рассказывает Сергей Баландюк, руководитель направления “Avito-Авто”. – Себестоимость выросла незначительно, ведь основные затраты идут на разработку платформы, а маркетинг позволяет позиционировать автомобиль дороже. Теперь пришел черед корейских производителей. По качеству сборки, а также по подбору материала и технологий они вплотную подобрались к своим японским конкурентам».

Два года назад Hyundai объявила о новой маркетинговой стратегии Modern Premium («Современный премиум») и сейчас пытается активно претворять ее в жизнь, в том числе на российском рынке. Компания пока не пошла по пути создания самостоятельного бренда, а делает ставку на то, чтобы приблизить к премиальному сегменту отдельные модели. Премиальность корейцы пытаются предложить, так сказать, в современном осмыслении, в частности с использованием более смелых дизайнерских решений.

Одним из первых шагов в этом направлении стало появление мощной спортивной машины Hyundai Genesis, которую корейский производитель позиционирует как «премиум спорт-седан». В прошлом году начались продажи (в том числе в России) последнего поколения Hyundai Equus – самого большого и дорогого седана в модельном ряду корейской компании, который позиционируется как роскошный люксовый размерного класса F.

Наконец, недавно в России начались продажи третьего поколения среднеразмерного внедорожника Hyundai Santa Fe. Новая модель – это действительно большой шаг вперед.

Корейцы постарались придать машине стильный внешний вид в фирменном дизайнерском стиле «струящиеся линии». Внутри обращает на себя внимание широкий выбор комфортных опций: кожаный салон с подогревом первого и второго рядов сидений, электрорегулировка кресел, система доступа без ключа, навигация, панорамная крыша, складывающиеся боковые и самозатемняющееся зеркало заднего вида.

Машина оказалась приспособлена и для наших дорог: во время тест-драйва для российских журналистов по дорогам Армении новый внедорожник продемонстрировал, с одной стороны, неплохую динамику и управляемость, с другой – способность «проглатывать» ямы и колдобины не лучшего дорожного покрытия.

Цена в России на новый Santa Fe тоже получается почти «премиальная». Самая простая версия с 2,4-литровым мотором (175 л. с.) и механической коробкой передач оценивается в 1,3 млн рублей. Ну а машина с более интересным дизельным мотором (197 л. с.), полным приводом и хорошим набором опций будет стоить более 1,7 млн рублей. Это уже почти ценовая категория признанных премиальных кроссоверов – c этой же отметки, например, стартуют цены на компактный внедорожник BMW X3.

«В новом поколении Hyundai Santa Fe чувствуется прогресс на уровне исполнения – корейские кроссоверы все труднее отличить по качеству отделки и набора водительского инструментария от японских, – продолжает Сергей Баландюк. – В движении новая машина приобрела улучшенную шумоизоляцию и деликатность в работе подвески. Это определенный шаг вперед, который сказался в том числе на росте цены. Корейская новинка теперь дороже многих японских машин того же класса, причем не только порядком состарившихся Nissan X-trail и Mazda CX-7, но и недавно вышедшего Mitsubishi Outlander».

Несмотря на повышение цены представители корейской компании убеждены, что сумеют дать бой конкурентам, в том числе признанным люксовым брендам, если не сейчас, то совсем скоро.

«Стагнация автомобильных продаж, которая сейчас наблюдается и в России, будет играть на руку нашей стратегии осваивания премиального сегмента, – говорит Денис Петрунин, управляющий директор “Хендэ Мотор СНГ”. – Люди начинают считать деньги, а прежде всего по стоимости обслуживания и содержания машины Hyundai гораздо дешевле, чем известные премиальные бренды. Я не хочу сказать, что мы уже догнали здесь признанных грандов. У нашей компании не такая богатая история: марка Mercedes появилась более ста лет назад, а Hyundai недавно исполнилось сорок пять. Просто мы приближаемся к известным премиальным машинам. И приближаемся очень быстро».

Mazda: путь к вершине

Одновременно с корейскими компаниями на премиальный сегмент посматривают и другие производители, которых раньше трудно было соотносить с понятием «премиум».

Напомним, что три года назад французская Citroen запустила свой премиальный модельный ряд DS (см. «Французы идут в премиум», «Эксперт» № 3 за 2012 год). Более свежий пример: недавно о намерении осваивать премиальный сегмент заговорила Mazda.

«Вопрос заключается в следующем: чего стоит автопроизводитель, занимающий на рынке долю лишь в два процента? – недавно публично заявил президент Mazda Такаси Яманучи. – Мы часто обсуждаем это в компании и пришли к выводу, что если мы будем выпускать обычные автомобили для массового рынка, то для нашей дальнейшей деятельности не будет особых оснований».

Первая машина, которую Mazda пытается выдвинуть поближе к премиальному сектору, – это новое поколение модели бизнес-класса Mazda6 (продажи недавно начались и на российском рынке). Маздовцы постарались придать новой модели налет премиальности, увеличив ее размеры, а также сделав более технологичной: во время тест-драйва этой машины особенно впечатляет удачное агрегирование двухлитрового 150-сильного мотора с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, благодаря чему машина чутко реагирует на педаль газа и динамично ведет себя на дороге.

«Это правда, что Mazda пытается приблизиться к премиальному сегменту, – заявила на пресс-конференции во время запуска Mazda6 в России Мария Магуайр, директор по связям с общественностью Mazda Motor Rus. – В частности, мы смотрим на такие машины, как BMW третьей серии и другие премиальные немецкие модели».

Впрочем, пока называть премиальными автомобили Mazda рановато. «Люксовые представители того же класса обладают несравнимо более широким набором опций, которые позволяют целиком сконфигурировать автомобиль “под себя”, что и является главной отличительной чертой премиума», – говорит Сергей Баландюк.

Судя по всему, в ближайшее время Mazda намерена приблизить еще одну свою модель к классу премиум. В прессе появилась информация, что это, скорее всего, будет новая небольшая машина, нацеленная, в частности, на конкуренцию с маркой Mini.

«Эксперт-Авто»



