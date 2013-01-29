ТагАЗ подал признаки жизни: в марте запустят Tagaz Aquila

ТагАЗ, находящийся в состоянии банкротства и практически прекративший производство автомобилей, обещает в марте выпустить на рынок свою новую модель Tagaz Aquila. Предприятие собирается продавать автомобили не только через дилерскую сеть, но и самовывозом с завода, причем с солидной скидкой. Дилерам такое самоуправство ТагАЗа не по душе.

В пятницу ТагАЗ сообщил о том, что продажи Tagaz Aquila, производство которой завод анонсировал прошлым летом, начнутся 15 марта этого года. «Автомобиль будет выпускаться в одной комплектации в четырехдверной версии с двигателем 1,6 л. Двигатель мощностью 107 л.с. является лицензионным мотором компании Mitsubishi Motor», — сообщили на предприятии. Как сообщал в интервью РБК daily глава ТагАЗа Михаил Парамонов, в этом году завод планирует выпустить около 1,5 тыс. машин Aquila.

Стоимость новинки будет начинаться от 415 тыс. руб., однако приобрести машину по такой цене можно будет на условии самовывоза. «На сайте предприятия принимаются предварительные заказы», — отметили на ТагАЗе. В компании пояснили, что через дилерские центры эта модель тоже будет продаваться, но только ее цена будет выше на 5—7%.

Впрочем, посредники не в восторге от такого решения. «Нас пока не уведомили, что компания будет продавать машину, да еще и напрямую с завода. Нам неинтересно такое предложение. Зачем тогда нужна дилерская сеть, если завод может сам продавать?» — недоумевают в «Ралли-Сервис» (официальный дилер ТагАЗа). Между тем на ТагАЗе считают, что дилерам бояться не стоит, так как «не все готовы ехать на завод, чтобы получить скидку». «Есть практика, когда импортер имеет свой дилерский центр, как, например, «Мерседес МБ Рус», но они продают машины по таким же правилам и ценам, как и все остальные дилеры», — отмечает директор дилерского центра Hyundai компании «Авилон» Михаил Жмаков. По его словам, параллельные продажи с заводов невыгодны дилеру, так как он тратит деньги на раскрутку новой модели, а покупать все будут непосредственно у производителя. «Вряд ли будет очередь из дилеров, желающих продавать на таких условиях», — сетует г‑н Жмаков.

Весь прошлый год ТагАЗ лихорадило, в апреле предприятие подало иск о собственном банкротстве, сейчас на заводе действует процедура внешнего наблюдения. На момент подачи иска общий долг компании превышал 21 млрд руб. В прошлом году ТагАЗ под собственной маркой выпустил лишь 1,3 тыс. машин, что на 28% ниже, чем в 2011 году. В декабре было собрано лишь 28 автомобилей Tagaz. «Предприятие-должник вправе до введения процедуры конкурсного производства осуществлять производство и сбыт продукции под контролем арбитражного управляющего. Обычно вся прибыль от такой деятельности включается в конкурсную массу и подлежит распределению между кредиторами», — отмечает адвокат арбитражной практики Vegas Lex Юрий Сбитнев.

«РБК daily»