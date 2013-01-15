Hyundai c четырьмя кольцами

Главный дизайнер Kia Петер Шрайер, недавно назначенный главой компании, также займется разработкой внешнего вида партнера Kia по альянсу – марки Hyundai. Шрайер, прославившийся работой ведущего дизайнера Volkswagen, Audi и Kia, стал первым иностранцем, занявшим столь высокие посты в южнокорейской Hyundai Kia Group. Эксперты считают, что резких перемен в дизайнерской концепции Hyundai Group в связи с новым назначением ждать не стоит.

По мнению руководства Hyundai Motor Group, назначение Петера Шрайера позволит компании усилить свои глобальные позиции и обеспечить синергию между двумя марками-участницами. С помощью этого шага руководство альянса, вероятнее всего, намерено потеснить таких крупных конкурентов из Европы, как бывший работодатель немецкого дизайнера концерн Volkswagen, а также компанию BMW.

«Укрепление наших ключевых позиций, особенно в области дизайна, имеет решающее значение для формирования долговременной конкурентоспособности, – заявил Вун-Чул Ян, вице-председатель корейского центра НИОКР Hyundai. – Дизайн – это не только наиболее видимая часть автомобиля, но и важный объект эмоционального восприятия для наших клиентов».

«Мистер Шрайер приносит с собой обширный опыт мировой автоиндустрии в области дизайна, а также обладает глубоким пониманием потребностей Hyundai Motor Group. Эти качества помогут построить фундамент, с помощью которого Hyundai и Kia станут лидирующими глобальными автопроизводителями», – добавил вице-председатель корейского центра НИОКР Hyundai.

Кроме назначения на пост ведущего дизайнера альянса Hyundai Kia, Шрайер был назначен президентом марки Kia. Совет директоров компании вынес это решение 28 декабря 2012 года. Шрайер стал первым в истории иностранцем, который занял пост главы южнокорейской компании Kia.

59-летний Шрайер перешел в Kia из Volkswagen Group в 2006 году после более чем 25 лет работы в концерне VW, 12 лет из которых он провел на посту ведущего дизайнера Volkswagen и Audi. В конце 2012 года глава Volkswagen Фердинанд Пиех в интервью изданию Automotive News заявил, что «отпустить Шрайера было ошибкой». Во время работы в VW Group Шрайер разрабатывал дизайн таких автомобилей, как Audi TT (1998), Audi A6 (1998), Audi A3 (1996), Volkswagen New Beetle (1998) и Volkswagen Golf IV (1998).

Руководство Kia наняло Шрайера в 2006 году, когда топ-менеджеры марки решили поменять стратегию и завоевать внимание европейской аудитории с помощью новой для Kia особенности – проработанного дизайна. По заявлению самого Шрайера, до его прихода в Kia автомобили марки производили нейтральное впечатление.

«Раньше машины Kia были совсем нейтральными. Когда ты видел их на улице, то даже не мог понять, корейская это машина или японская. Я считаю, что очень важно, чтобы люди узнавали Kia на улице», – говорил дизайнер в интервью изданию CarAdvice.com.au.

Шрайеру приписывают большую роль в крайне успешном обновлении бренда Kia в последние годы. Ключевой работой дизайнера стала разработка единого, фирменного стиля Kia, который стали узнавать. Впервые появившаяся на концепте Kee, показанном на Франкфуртском автосалоне в 2007 году, решетка в виде так называемого «тигриного носа» впоследствии распространилась на всю серийную линейку Kia и стала неотъемлемой частью образа марки.

В Kia Шрайер работал над такими моделями, как Kia Forte (2010), Kia Sportage (2010), Kia Sorento (2010), Kia Optima (2011), Kia Rio (2011), Kia cee`d (2012), а также Kia Picanto (2011). Для сравнения, до прихода Шрайера, в 2005 году, Kia удалось реализовать 811 тысяч машин на зарубежных рынках, а по результатам 2012 года этот показатель превысил 2 млн. Суммарные продажи автомобилей альянса Hyundai Kia достигли в 2012 году отметки в 7,12 млн машин.

Редактор проекта Cardesign.ru Григорий Гомельчук считает, что резких перемен в дизайнерской концепции марки Hyundai ожидать не стоит. «Концепция дизайна у них сохранится прежней, останется та же «жидкая скульптура» (liquid sculpture – дизайнерская концепция Hyundai). Возможно, в производство будут приниматься несколько более удачные варианты дизайна, те варианты, которые найдут большее понимание у потребителей», – рассказал специалист. «Соприкосновение с европейскими марками-конкурентами в вопросах дизайна возможно, но только в рамках языка «жидкой скульптуры». В частности, последний концепт Hyundai был выполнен в более сдержанном ключе, он был не такой «корейский», как предыдущие. Возможно, новинки от марки будут больше соответствовать вкусам европейцев», – пояснил эксперт.

«Газета.Ru»