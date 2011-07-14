Без льгот не едет

Прибыль одного из крупнейших китайских производителей автомобилей и аккумуляторов для электрокаров BYD резко снизилась после завершения госпрограмм поддержки автопрома. Без льгот для малолитражек продажи компании рухнули на 20%. Ранее компания объявила о разработке электромобиля совместно с Mercedes-Benz.

Китайская компания BYD, выпускающая автомобили и литийионные аккумуляторы для машин и электроники, объявила о резком снижении прибыли. Ожидаемое падение прибыли по итогам полугодия составляет 95%. После этого известия акции компании на гонконгской бирже снизились на 6,7%, до $22,35. По итогам первого квартала прибыль BYD, частично принадлежащей американскому миллиардеру Уоррену Баффету, снизилась на 84%.

Китайский производитель, создавший совместное производство с Mercedes-Benz по производству электромобилей и развитию гибридных технологий, потерял больше всего денег из-за снижения спроса на обычные малолитражки. По информации BYD, компания все же ожидает прибыль за полгода в размере около 121,1 млн юаней ($18,7 млн). В аналогичном периоде прошлого года она составила 363,2 млн юаней.

BYD была основана в 1995 году как производитель литийионных и никель-металлогидридных аккумуляторов и за короткое время стала одним из крупнейших мировых поставщиков батарей для мобильных телефонов, ноутбуков и электроники, в том числе для мировых гигантов Nokia, Motorola, Samsung.

В 2005 году BYD начала производство автомобилей, и в 2009-2010 годах, когда китайский рынок показывал рекордный рост, произвела 448 и 520 тысяч автомобилей соответственно (для сравнения, в прошлом году продажи российского «АвтоВАЗа» составили чуть более 500 тысяч машин). В модельный ряд BYD входят хетчбэки F0 и F3, седан F6, а также купе-кабриолет S8.

В 2010 году BYD открыла с Mercedes-Benz совместное предприятие по разработке электромобиля для китайского рынка, а также поддерживает программу электротакси в городе Шеньчжене, где располагается ее штаб-квартира.

Ранее эта китайская марка была представлена и на российском рынке: наибольшие продажи BYD пришлись на рекордный 2008 год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, тогда в нашей стране был реализован 5341 автомобиль этого бренда. В кризисном 2009 году продажи упали до 1001 авто, а с июня 2010 года были прекращены.

После завершения в Китае государственных стимулирующих программ, когда власти предоставляли налоговые льготы покупателям автомобилей с рабочим объемом двигателя до 1,6 л, продажи BYD в условиях жесткой конкуренции резко упали. В июне спрос на BYD упал на 8%, до 32 515 машин. Часть покупателей оттянули конкуренты из GM и Nissan, представившие новые модели. Не помог и «батарейный» бизнес: в тот же период ряд крупных клиентов отложили свои заказы.

«Продажи автомобилей BYD упали, поскольку компания так и не смогла разработать новую модель, которая продавалась бы так же, как их бестселлер F3», – пояснил Bloomberg аналитик Guotai Junan Гарри Чен. За истекшие полгода компания, находящаяся на шестом месте по производству автомобилей в Китае, реализовала 232 268 машин, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Тем не менее общий спрос на автомобили в Китае продолжает увеличиваться. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в июне в стране реализовано 1,44 млн автомобилей, что на 1,4% больше, чем годом ранее. За полгода китайцы скупили 9,33 млн машин (+3,35%), а по итогам года их число может вырасти еще на 5% по сравнению 18,06 млн автомобилей проданных в 2010 году. «Во второй половине года автомобильный рынок Китая по-прежнему столкнется со множеством неопределенностей», – отмечается в заявлении CAAM.

«Газета.Ru»