Продажи новых автомобилей в России в апреле 2022 года

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле снизились на 78,5% до 32706 машин. По итогам четырех месяцев 2022 года российский авторынок составил 293846 автомобилей (-43%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 78% и составили 8506 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 4604 машин (-76%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 4150 проданных автомобилей, что на 73% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрал 2231 покупатель (-84%). Замыкает пятерку лидеров ГАЗ, чьи продажи снизились на 61% и составили 1892 машины. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам апреля также вошли УАЗ (1620 шт., -36%), Skoda (1104 шт., -89%), Mitsubishi (867 шт., -58%), Volkswagen (825 шт., -91%) и Haval (812 шт., -73%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам апреля стала LADA Granta, чья реализация снизилась на 82% и составила 2598 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 1977 проданных машин (-82%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 1941 единицу (-64%).

Далее идет седан Hyundai Solaris, разошедшийся тиражом в 1804 экземпляра (-65%). Пятое место заняла Kia Rio с показателем 1660 автомобилей, что на 76% меньше по сравнению с прошлым годом. Кроссовер Hyundai Creta выбрали 1162 покупателя – на 82% меньше, чем годом ранее. Реализация седана Renault Logan снизилась на 75% до 902 штук.

Универсал LADA Largus был продан в количестве 840 единиц (-76%), а лифтбек Skoda Rapid нашел 686 владельцев (-84%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-прежнему внедорожник Renault Duster с показателем 644 реализованных машины (-83%).