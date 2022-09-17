Елена Молибога: LADA Niva – легенда Жигулей

СТАТИСТИКА

LADA Niva – любимица не одной сотни наших сограждан. По дорогам России колесит 1 млн 144 тысячи LADA 4x4 «Нива», трехдверных и пятидверных. Именно столько зарегистрировано на 1 июля нынешнего года в нашей стране.

По итогам августа LADA Niva Legend занимает шестую строчку самых продаваемых автомобилей. Всего было продано 1362 экземпляра. И скорее всего, спрос на модель еще увеличится, так как этим летом стартовало производство новой версии Classic’22. Ее стоимость – чуть более 800 тысяч рублей. А если воспользоваться программой господдержки, то можно еще сэкономить 20% от стоимости автомобиля.

НАГРАДЫ

В дилерском центре «Универсал» города Тольятти 13 сентября 2022 года состоялось открытие торгового зала «Нивы», на котором присутствовали руководители завода, города и депутаты областной думы.





Валерий Семушкин – главный дизайнер легендарного российского внедорожника. Его заслуги помнит и чтит руководство АВТОВАЗа и города. Максим Соколов, недавно вступивший в должность президента автопредприятия, лично вручил Валерию Семушкину подарочный сертификат на приобретение спортивной версии LADA Niva с более мощным двигателем. Ожидается, что новинку запустят в серийное производство уже в следующем году.

Юрий Целиков – ветеран АВТОВАЗа и общественный деятель - также был отмечен почетной медалью госкорпорации «Ростехнологии» за заслуги в области автомобильной промышленности.

Не остался в стороне и знаменитый тольяттинский клуб LADA History. В честь 45-летия они выпустили медали с изображением Валерия Семушкина. Всего таких медалей 45 штук, одна из них была подарена президенту АВТОВАЗа Максиму Соколову.

НИВА – ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

На открытии зала продаж была представлена LADA Niva, которая совсем недавно вернулась из знаменитого гоночного ралли «Шелковый путь 2022». Кстати, в гонках внедорожник не участвовал уже 27 лет.

Однако, в своем классе T2 LADA Niva чувствовала себя великолепно. И благодаря экипажу одержала шесть побед. Всего было пройдено почти 4,5 тысячи километров. Стартовалоо ралли в Астрахани и завершилось в Москве.

Под капотом автомобиля был двигатель объемом 18,8 литра и мощностью 120 л.с. Топливный бак при этом увеличен аж до 160 литров.

Но нет, автомобиль вовсе не собирались продавать «с молотка». Совсем скоро он оправится опять в путешествие. Это своеобразное напоминание того, что легендарная «Нива» побывала во многих уголках земного шара, а ее почитателей можно найти на всех континентах земного шара. В том числе Нива побывала и на Северном полюсе, отлично себя зарекомендовав.



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Фото: Цена Авто