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09.04.19 Прочитали 6 раз

Сергей Целиков: "МотоВесна-2019" собрала байкеров и не только

Байкеры и друзья знают, что первые выходные апреля - открытие мотоциклетного сезона. Встреча друзей, обмен новостями и знакомство с новинками от производителей. Для остальных автомобилистов "МотоВесна-2019" - это яркое шоу и возможность приобщиться к еще одному миру любителей скорости.

 

Сможет ли автомобилист удержаться в седле Honda?

Краткое содержание предыдущих "МотоВёсен": павильоны «Сокольников», арена «Олимпийского». В 2019 году - уже центр Москвы, Красная Пресня, "Экспоцентр".

Было заранее известно, что на "Мотовесне" ожидаются крупнейшие международные производители мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, скутеров и другой мототехники: Harley-Davidson, BMW, KTM, Honda, Yamaha, Indian, Polaris, BRP, Bajaj, "Урал".

Кто приезжал? Давайте вместе разберемся. Не все, к сожалению, попали "в кадр объектива", но масштаб оценить можно.

Каждый стенд - свой мир

Harley-Davidson

Harley-Davidson (вид сверху)

Кто не слышал о Harley-Davidson? Даже, если ты не фанат мото, то уйти от "Харлея" невозможно :)

Harley-Davidson в профиль

LIfan привез мотоциклы. Есть что посмотреть и потрогать. Почитать и спросить...

Lifan Moto

Ural sidecar motocycles

Кто встречал посетителей? В первом павильоне - импортёры и дилеры экипировки, запчастей, расходных материалов, технических жидкостей, в том числе такие гиганты, как Motul, Liqui Moly, Metzeler.

Большой стенд, посвящённый интеграции мототехники в городскую инфраструктуру - от Департамента транспорта Москвы.

Пятый павильон отдан художникам, фотографам, татуировщиком, кожевенникам, литейщикам, парикмахерам. Любители могли купить или заказать мелкосерийные или индивидуальные товары и услуги, так или иначе связанные с мотоциклами.

 

  • Сергей Целиков: МотоВесна-2019 собрала байкеров и не только
  • Сергей Целиков: МотоВесна-2019 собрала байкеров и не только
  • Сергей Целиков: МотоВесна-2019 собрала байкеров и не только
  • Сергей Целиков: МотоВесна-2019 собрала байкеров и не только

Стенд BMW приятно удивил и порадовал не только обилием и разнообразием, но и приветливыми менеджерами.

Стенд BMW можно смотреть слева направо, а можно- по диагонали

BMW. Мото. Добавить нечего.

Квадроциклы

Для тех, кому мало 2 колёс, но хочется драйва ;)

Что можно было еще увидеть?

Хоть с утра в воскресенье не много было видно детей, во время всей работы выставки были открыты Детские зоны. 

В первый день работы состоялась презентация проекта «Байкальская миля» и награждение рекордсменов.

В воскресенье - Мега-Лада презентовала командный чемпионат мира по спидвею 2019. А в середине дня - интервью с Анастасией Нифонтовой – мотогонщицей, покорившей Дакар!

Жаль, что мое время на посещение было ограничено. И не удалось поприсутствовать на финале квеста «Москва – город для мотоциклистов» и  финале арт-марафона «Горячий лёд». Надеюсь, мои мото-друзья в фейсбук расскажут мне о победителях и дополнят мой репортаж.

"МотоВесна" пришла в Москву, когда она доберется до регионв?

 

Байкальская миля

  • Сергей Целиков: МотоВесна-2019 собрала байкеров и не только
  • Сергей Целиков: МотоВесна-2019 собрала байкеров и не только
  • Сергей Целиков: МотоВесна-2019 собрала байкеров и не только
  • Сергей Целиков: МотоВесна-2019 собрала байкеров и не только
  • Сергей Целиков: МотоВесна-2019 собрала байкеров и не только
  • Сергей Целиков: МотоВесна-2019 собрала байкеров и не только

, источник: www.autostat.ru

Теги: мотоциклы bmw honda lifan

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