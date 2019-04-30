Сергей Целиков: "МотоВесна-2019" собрала байкеров и не только

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Байкеры и друзья знают, что первые выходные апреля - открытие мотоциклетного сезона. Встреча друзей, обмен новостями и знакомство с новинками от производителей. Для остальных автомобилистов "МотоВесна-2019" - это яркое шоу и возможность приобщиться к еще одному миру любителей скорости.

Краткое содержание предыдущих "МотоВёсен": павильоны «Сокольников», арена «Олимпийского». В 2019 году - уже центр Москвы, Красная Пресня, "Экспоцентр".

Было заранее известно, что на "Мотовесне" ожидаются крупнейшие международные производители мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, скутеров и другой мототехники: Harley-Davidson, BMW, KTM, Honda, Yamaha, Indian, Polaris, BRP, Bajaj, "Урал".

Кто приезжал? Давайте вместе разберемся. Не все, к сожалению, попали "в кадр объектива", но масштаб оценить можно.

Кто не слышал о Harley-Davidson? Даже, если ты не фанат мото, то уйти от "Харлея" невозможно :)

LIfan привез мотоциклы. Есть что посмотреть и потрогать. Почитать и спросить...

Кто встречал посетителей? В первом павильоне - импортёры и дилеры экипировки, запчастей, расходных материалов, технических жидкостей, в том числе такие гиганты, как Motul, Liqui Moly, Metzeler. Большой стенд, посвящённый интеграции мототехники в городскую инфраструктуру - от Департамента транспорта Москвы. Пятый павильон отдан художникам, фотографам, татуировщиком, кожевенникам, литейщикам, парикмахерам. Любители могли купить или заказать мелкосерийные или индивидуальные товары и услуги, так или иначе связанные с мотоциклами.

Стенд BMW приятно удивил и порадовал не только обилием и разнообразием, но и приветливыми менеджерами.

Для тех, кому мало 2 колёс, но хочется драйва ;)