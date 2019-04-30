Сергей Целиков: "МотоВесна-2019" собрала байкеров и не только

Байкеры и друзья знают, что первые выходные апреля - открытие мотоциклетного сезона. Встреча друзей, обмен новостями и знакомство с новинками от производителей. Для остальных автомобилистов "МотоВесна-2019" - это яркое шоу и возможность приобщиться к еще одному миру любителей скорости.
Краткое содержание предыдущих "МотоВёсен": павильоны «Сокольников», арена «Олимпийского». В 2019 году - уже центр Москвы, Красная Пресня, "Экспоцентр".
Было заранее известно, что на "Мотовесне" ожидаются крупнейшие международные производители мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, скутеров и другой мототехники: Harley-Davidson, BMW, KTM, Honda, Yamaha, Indian, Polaris, BRP, Bajaj, "Урал".
Кто приезжал? Давайте вместе разберемся. Не все, к сожалению, попали "в кадр объектива", но масштаб оценить можно.
Кто не слышал о Harley-Davidson? Даже, если ты не фанат мото, то уйти от "Харлея" невозможно :)
LIfan привез мотоциклы. Есть что посмотреть и потрогать. Почитать и спросить...
Кто встречал посетителей? В первом павильоне - импортёры и дилеры экипировки, запчастей, расходных материалов, технических жидкостей, в том числе такие гиганты, как Motul, Liqui Moly, Metzeler.
Большой стенд, посвящённый интеграции мототехники в городскую инфраструктуру - от Департамента транспорта Москвы.
Пятый павильон отдан художникам, фотографам, татуировщиком, кожевенникам, литейщикам, парикмахерам. Любители могли купить или заказать мелкосерийные или индивидуальные товары и услуги, так или иначе связанные с мотоциклами.
Стенд BMW приятно удивил и порадовал не только обилием и разнообразием, но и приветливыми менеджерами.
Для тех, кому мало 2 колёс, но хочется драйва ;)
Что можно было еще увидеть?
Хоть с утра в воскресенье не много было видно детей, во время всей работы выставки были открыты Детские зоны.
В первый день работы состоялась презентация проекта «Байкальская миля» и награждение рекордсменов.
В воскресенье - Мега-Лада презентовала командный чемпионат мира по спидвею 2019. А в середине дня - интервью с Анастасией Нифонтовой – мотогонщицей, покорившей Дакар!
Жаль, что мое время на посещение было ограничено. И не удалось поприсутствовать на финале квеста «Москва – город для мотоциклистов» и финале арт-марафона «Горячий лёд». Надеюсь, мои мото-друзья в фейсбук расскажут мне о победителях и дополнят мой репортаж.
"МотоВесна" пришла в Москву, когда она доберется до регионв?