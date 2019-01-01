Авторынок России. История в цифрах и фактах

Уникальное издание об автомобильном рынке России. Книга охватывает период последних

25 лет с экскурсами в историю создания компаний- производителей и крупнейших дилеров.

Вместе с авторами вы совершите путешествие по основным историческим этапам формирования

автомобильного рынка в России. Авторы познакомят вас с тем, как развивался автомобильный рынок

на постсоветском пространстве, какие игроки пришли на рынок из-за рубежа, кто вышел в лидеры,

а кто не смог вписаться в мировые процессы.