Авторынок России. История в цифрах и фактах
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Дата выхода: 15 ноября 2016 – февраль 2017
Страниц: 400
Тираж: 3 000 экземпляров
Уникальное издание об автомобильном рынке России. Книга охватывает период последних
25 лет с экскурсами в историю создания компаний- производителей и крупнейших дилеров.
Вместе с авторами вы совершите путешествие по основным историческим этапам формирования
автомобильного рынка в России. Авторы познакомят вас с тем, как развивался автомобильный рынок
на постсоветском пространстве, какие игроки пришли на рынок из-за рубежа, кто вышел в лидеры,
а кто не смог вписаться в мировые процессы.
|ВВЕДЕНИЕ
|7
|ИСТОРИЯ
|8
|Что было с рынком до рынка?
|10
|Формирование рынка. Кто что делал?
|19
|Новейшее время
|39
|ПРОИЗВОДИТЕЛИ
|50
|АВТОВАЗ: бремя гиганта
|52
|Hyundai: всегда готовые к рывку
|92
|Volkswagen: стратегия крупнейшего инвестора
|105
|«Автотор»: локомотив Калининградского анклава
|118
|«Автофрамос»/Renault: из Москвы до самых до окраин...
|134
|Ижевский автозавод: от мотоциклов к автомобилям
|145
|ГАЗ: найти свои сильные стороны
|159
|Ford: качество, упорство и расчёт
|177
|General Motors: взлёты и падения мирового лидера
|195
|Nissan: инновации для российских дорог
|210
|Toyota: своим курсом
|223
|Sollers: всему своё время
|238
|УАЗ: квест для азартного менеджера
|251
|ПСМА Рус: место, где Запад сошёлся с Востоком
|265
|«Дервейс»: кавказский мультибренд
|277
|ТагАЗ: не сумевший взлететь…
|290
|АВТОХОЛДИНГИ
|302
|На переднем крае рынка: история автохолдингов
|304
|«Рольф»: от «воронки продаж» до кумулятивной маржи
|310
|Major: главное — грамотно организовать пространство
|322
|Genser: трудности проходят, а репутация остаётся
|332
|«Автомир»: надо всегда на чём-то концентрироваться
|340
|«ТрансТехСервис»: не ждать милости от рынка
|348
|«Независимость»: «Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт…»
|358
|«Авилон»: «Любовь к роскошным автомобилям в России больше, чем в Европе…»
|368
|«Атлант-М»: для того чтобы научиться плавать, нужно плыть
|380
|ВМЕСТО ПРОГНОЗА
|392
|БИБЛИОГРАФИЯ
|396
Стоимость:
|до 3 экземпляров
|1 500 руб. за шт.
|от 4 до 7 экземпляров
|1 400 руб. за шт.
|от 8 до 11 экземпляров
|1 300 руб. за шт.
|от 12 до 15 экземпляров
|1 200 руб. за шт.
|от 16 до 19 экземпляров
|1 100 руб. за шт.
|от 20 экземпляров
|1 000 руб. за шт.
Специальная цена книги - 1 000 рублей действует на наших мероприятиях.
При заказе от 200 экземпляров изготавливаем суперобложку в Вашем фирменном стиле.
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