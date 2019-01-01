АВТОСТАТ | Авторынок России. История в цифрах и фактах

Авторынок России. История в цифрах и фактах

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Дата выхода: 15 ноября 2016 – февраль 2017

Страниц: 400

Тираж: 3 000 экземпляров

1 500 руб.

Стоимость зависит от количества экземпляров

Доставка по России включена в стоимость.

 

Уникальное издание об автомобильном рынке России. Книга охватывает период последних
25 лет с экскурсами в историю создания компаний- производителей и крупнейших дилеров.

Вместе с авторами вы совершите путешествие по основным историческим этапам формирования
автомобильного рынка в России. Авторы познакомят вас с тем, как развивался автомобильный рынок
на постсоветском пространстве, какие игроки пришли на рынок из-за рубежа, кто вышел в лидеры,
а кто не смог вписаться в мировые процессы.

Содержание

Стоимость:

до 3 экземпляров1 500 руб. за шт.
от 4 до 7 экземпляров1 400 руб. за шт.
от 8 до 11 экземпляров1 300 руб. за шт.
от 12 до 15 экземпляров1 200 руб. за шт.
от 16 до 19 экземпляров1 100 руб. за шт.
от 20 экземпляров1 000 руб. за шт.


Специальная цена книги - 1 000 рублей действует на наших мероприятиях.

При заказе от 200 экземпляров изготавливаем суперобложку в Вашем фирменном стиле.

Заказать книгу и задать дополнительные вопросы 
Вы можете по e-mail lazareva@autostat.ru

 

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