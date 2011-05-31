Рестайлинговые Lada Priora поступили в продажу

Дилеры АВТОВАЗа начали продажу рестайлинговых седанов и хэтчбеков LadaPrioraв комплектации «люкс». Помимо климат-контроля, АБС, парк-троника и аудиосистемы, такие автомобили имеют новые бамперы и зеркала с боковыми указателями поворота. В дальнейшем эта комплектация будет дополнена другими опциями, говорили ранее на АВТОВАЗе.

Рекомендованная цена рестайлингового люксового седана Lada Priora составляет 391,1 тысячи рублей, однако тольяттинские дилеры Ladaпродают авто по 388 тысяч рублей. Ценовая планка, установленная заводом, на хэтчбеки – 396,3 тысячи рублей, в салонах рестайлинговые машины продают по 393 тысячи рублей.

Кстати, многие тольяттинские дилеры продают автомобили LadaPriora по ценам, ниже рекомендованных цен АВТОВАЗа. Так, на прошлой неделе седаны комплектации «норма + ГУР + Е-газ» и «люкс + климат + АБС + парк-троник + аудиосистема» стали доступнее еще на 2 тысячи рублей, хэтчбеки «норма + климат-контроль + аудиосистема + Е-газ» подешевели на 6 тысяч рублей. И только ценники универсалов Lada Priora комплектации «норма + климат-контроль Halla + АБС + аудиосистема» продавцы потихоньку доводят до «рекомендаций» завода – плюс 4 тысячи рублей за неделю.

Напомним, в апреле продажи LadaPrioraна российском рынке снизились на 8% до 13373 автомобилей, а по итогам четырех месяцев 2011 года выросли на 18% и составили 41565 машин.