Дилеры распродали лифтбеки Volkswagen Polo российской сборки

У российских дилеров закончились последние экземпляры новых Volkswagen Polo, произведенных на заводе Volkswagen в Калуге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в дилерском центре Volkswagen в Магнитогорске, где в сентябре на продажу были выставлены последние два автомобиля Polo.

О том, что произведенных в России Volkswagen Polo более нет в наличии, свидетельствуют и данные Automotive Group Rus (название бывшего российского представительства Volkswagen Group Rus). Последние новые Volkswagen Polo в небогатой комплектации Respect дилер из Магнитогорска предлагал за 2,1 млн рублей.

Напомним, седан Volkswagen Polo выпускался на калужском заводе Volkswagen с 2010 года. А со сменой поколения в 2020 году эта модель для российского рынка превратилась в лифтбек. Он оснащался 1,6-литровым 110-сильным атмосферным двигателем, а также 1,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 125 л.с. Производство автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Калуге было прекращено в марте прошлого года.

Фото: Volkswagen