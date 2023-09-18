КАМАЗ расширит линейку пассажирского транспорта

В ближайшее время в планах КАМАЗа – вывод на рынок новых моделей поколения А4. Об этом сообщил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров, добавив, что в числе новинок этого года – полунизкопольный автобус КАМАЗ-4290 среднего класса, электробус КАМАЗ-6282 с ночной зарядкой и троллейбус КАМАЗ-62825. В планах на следующий год – автобус КАМАЗ Вега, автобус особо большого класса КАМАЗ-6299, а также электробус особо большого класса КАМАЗ-6292, сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается, КАМАЗ располагает опытом и производственными возможностями в выпуске широкого спектра современного пассажирского транспорта, в том числе высокотехнологичного инновационного продукта – электробуса. «Мы стремимся к тому, чтобы любая транспортная задача регионов в перевозке пассажиров могла решаться с помощью транспорта КАМАЗ, поэтому планомерно ведётся работа по расширению модельного ряда автобусов и электротранспорта. Уже в следующем году мы сможем предлагать пассажироперевозчикам автобусы вместимостью от 65 до 162 человек», – заявил Самат Саттаров.

КАМАЗ продолжает активно развивать линейку пассажирского транспорта. Перспективными направлениями является создание водоробуса на санкционно устойчивой компонентной базе, выпуск опытного образца которого запланирован на 2024 год. Другим не менее важным вектором развития являются беспилотные транспортные средства. Сборка прототипов беспилотных автобусов, испытания и доводка запланированы на 2025-2030 гг. Целью программы является достижение абсолютного автономного движения под контролем искусственного интеллекта.

Фото: КАМАЗ