Дилеры привезли кроссовер Suzuki Grand Vitara за 4,2 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Suzuki Grand Vitara индийского производства. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 4,2 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.
Актуальная Suzuki Grand Vitara превратилась в самостоятельную модель и не является частью семейства четвертого поколения Suzuki Vitara, однако при этом машины созданы на одной платформе.
Grand Vitara производится в Индии с 2022 года и также продается на местном рынке под названием Toyota Urban Cruiser Hyryder. Автомобиль имеет следующие габариты: 4345 мм в длину, 1795 мм в ширину и 1645 мм в высоту при колесной базе 2600 мм.
В оснащение модели, помимо прочего, входят кожаный салон, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений, центральный замок, электростеклоподъемники, антиблокировочная система (ABS), система электронного контроля устойчивости (ESP) и круиз-контроль.
Кроссовер Suzuki Grand Vitara имеет гибридную силовую установку, в основе которой находится 1,5-литровый атмосферный мотор К15С мощностью 103 л.с. Суммарная мощность составляет 116 л.с. и 141 Нм крутящего момента. В связке с ДВС работает 6-диапазонный «автомат». Привод у модели полный.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый седан Suzuki Ciaz, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2 млн 299 тыс. 500 рублей. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с., который работает в сочетании с 4-диапазонным «автоматом».
Фото: Suzuki