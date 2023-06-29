Дилеры привезли кроссовер Suzuki Grand Vitara за 4,2 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Suzuki Grand Vitara индийского производства. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 4,2 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Актуальная Suzuki Grand Vitara превратилась в самостоятельную модель и не является частью семейства четвертого поколения Suzuki Vitara, однако при этом машины созданы на одной платформе.

Grand Vitara производится в Индии с 2022 года и также продается на местном рынке под названием Toyota Urban Cruiser Hyryder. Автомобиль имеет следующие габариты: 4345 мм в длину, 1795 мм в ширину и 1645 мм в высоту при колесной базе 2600 мм.