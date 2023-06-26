Седан Chevrolet Nexia стал доступен в России за 1,2 млн рублей

Российские дилеры привезли новые седаны Chevrolet Nexia узбекского производства. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость автомобилей составляет от 1,2 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Под капотом седана Chevrolet Nexia установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с 6-диапазонным «автоматом». В оснащение модели, помимо прочего, входят электропривод и электроподогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники, антиблокировочная система (ABS), система электронного контроля устойчивости (ESP) и кондиционер.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи микровэна Chevrolet Damas, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 994,9 тыс. рублей.

Напомним, в марте 2022 года компания UzAuto Motors прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. В нашей стране официально были представлены Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые поставлялись с заводов в Узбекистане и Казахстане.

Фото: Chevrolet