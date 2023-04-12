В России появились новые седаны Chevrolet Nexia за 1,4 млн рублей | АВТОСТАТ

В России появились новые седаны Chevrolet Nexia за 1,4 млн рублей

0

1

Один из российских дилеров привез из Казахстана новые седаны Chevrolet Nexia. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость автомобиля 2023 года выпуска составляет 1 млн 399 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом седана Chevrolet Nexia установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с автоматической трансмиссией. В оснащение модели, помимо прочего, входят фронтальные подушки безопасности, противотуманные фары, бортовой компьютер, кондиционер, электростеклоподъемники, мультируль, а также электропривод боковых зеркал.

Напомним, в марте 2022 года компания UzAuto Motors прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. В нашей стране официально были представлены Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые поставлялись с заводов в Узбекистане и Казахстане.

Фото: Chevrolet

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыимпортпараллельный импортchevroletchevrolet nexia

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно