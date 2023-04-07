Компания SsangYong сменила название

Компания SsangYong осенью прошлого года перешла под контроль корейского конгломерата KG Group, который выкупил 62% акций терпящего бедствие автопроизводителя. И теперь на собрании акционеров принято решение о смене названия: отныне SsangYong Motor Company будет называться KG Mobility.

Как пишет издание «Авторевю», это уже третье наименование за всю историю компании, которая была основана еще в 1954 году под названием Dong-Hwan Motor Company. Имя SsangYong появилось в 1988 году, когда в производственной программе впервые появились автомобили для гражданского рынка (до этого компания выпускала только армейскую технику). Однако идея еще одного ребрендинга обсуждалась с начала 2000-х – в первую очередь, для завоевания экспортных рынков. Решились на смену названия в компании только сейчас, хотя теперь решение вызвано тем, что у бренда SsangYong за последние годы турбулентности сложился «болезненный имидж».

Конгломерат KG Group (Korea Green) существует с 2003 года, его основные направления работы – химическая и металлургическая промышленность, но также он занимается IT-решениями, логистикой, образованием и даже быстрым питанием (франшиза сети ресторанов KFC в Южной Корее принадлежит как раз KG Group). Теперь в сфере интересов появились и автомобили. Хотя новую марку они получат не сразу: производство существующих моделей будет продолжаться под брендом SsangYong и со старыми эмблемами.

Основное направление развития компании KG Mobility – разработка электромобилей, системы автопилота, а также собственного программного обеспечения. Уже анонсированы четыре электрические модели, а первая даже показана на фирменном изображении: кроссовер Torres EVX – это электрическая версия модели SsangYong Torres, которая дебютировала с бензиновым двигателем в 2022 году. Премьера электромодификации должна состояться уже в этом году. Следом должны выйти среднеразмерный пикап (проект O100), среднеразмерный кроссовер (F100) и компактный паркетник (KR10).

Фото: KG Mobility