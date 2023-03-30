Кроссовер Ford Explorer получил электрическую версию

Компания Ford представила полностью электрическую модификацию кроссовера Explorer, которая разработана инженерным центром в Германии при участии специалистов Volkswagen. Электромобиль в версиях Explorer и Explorer Premium выйдет на рынок Европы в 2023 году по цене до 45 тыс. евро.

Как пишет газета «Коммерсант», электромобиль, созданный на платформе MEB от Volkswagen ID.4, получил дизайн, который отличается от экстерьера нового Ford Explorer с двигателями внутреннего сгорания. Облик новинки имеет декоративный «щит» вместо традиционной решетки радиатора, полностью светодиодную оптику и проработанный с точки зрения максимальной аэродинамической эффективности кузов.