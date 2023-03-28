В Mazda сменился генеральный директор

Компания Mazda назначила нового генерального директора – им станет Масахиро Моро, ныне занимающий пост президента и главного исполнительного директора Mazda Motor of America Inc. Кандидатуру 62-летнего Моро еще должны одобрить акционеры: ожидается, что это случится летом 2022 года. Действующий президент Акира Марумото, управлявший Mazda пять лет, займет должность старшего советника, пишет портал Motor.ru.

Масахиро Моро работает в Mazda уже 40 лет, однако в отличие от предшественников у него нет опыта в области проектирования либо производства автомобилей. При этом у Моро богатый опыт в области маркетинга. Также он близко знаком с рынком США и успешно руководил местным подразделением.

На североамериканский рынок приходится порядка 30% продаж Mazda, и компания намерена и дальше укреплять здесь позиции за счет повышения узнаваемости бренда, наращивания спроса и модернизации местной дилерской сети. Недавно Mazda представила в США флагманский гибридный кроссовер CX-90 – это преемник CX-9 на премиум-платформе Large Architecture.

Фото: Mazda