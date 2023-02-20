Кроссовер Alfa Romeo Tonale появился в России за 5,6 млн рублей

На российском авторынке появился новый премиальный кроссовер Alfa Romeo Tonale, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 5,6 млн рублей, пишет портал Motor.ru. Ознакомиться с переднеприводным автомобилем 2022 года выпуска, который представлен в единственном экземпляре, можно в шоуруме московского дилера.

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 130 л.с., который работает в сочетании с преселективным «роботом» и передним приводом. До «сотни» Alfa Romeo Tonale разгоняется почти за десять секунд. Максимальная скорость автомобиля составляет 195 км/ч.

В оснащение модели входят светодиодная оптика, цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным дисплеем, а также адаптивный круиз-контроль, электропривод водительского кресла с функцией памяти формы и система удержания в полосе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Alfa Romeo рассказала о планах дальнейшего развития модельного ряда, который в начале 2022 года пополнил кроссовер Tonale. Так, подтвержден дебют еще более компактного кроссовера, который пока известен под названием Alfa Romeo Brennero. Он появится в 2024 году и станет первым электромобилем марки, хотя будет и версия с двигателем внутреннего сгорания. А вот следующая новинка, выход которой намечен на 2025 год, будет уже чисто электрической. С этого времени все новые модели Alfa Romeo станут исключительно батарейными. Никаких подробностей об этой модели пока нет: глава компании Жан-Филипп Импарато лишь намекнул, что электромобиль будет заточен под американский рынок и, возможно, окажется на стыке жанров легковушек и кроссоверов. Наконец, потом произойдет смена поколений седана Giulia и кроссовера Stelvio. Все три новые модели станут базироваться на модульной платформе STLA Large концерна Stellantis, которая предусматривает задний или полный привод. С 2027 года Alfa Romeo полностью перейдет на электромобили.

Фото: Alfa Romeo