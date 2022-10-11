КАМАЗ в сентябре 2022 года снизил производство на 10%

КАМАЗ в сентябре снизил производство на 10,4%, выпустив 3645 грузовых автомобилей. По итогам девяти месяцев 2022 года с конвейера предприятия сошло 32255 машин, что на 4,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Как отмечается, ключевым изменением в производстве грузовиков во второй половине 2022 года стала его переориентация на выпуск полноприводных автомобилей, в том числе для государственного заказчика. Для выполнения заключенных контрактов компания задействовала все имеющиеся ресурсы, в том числе ввела на отдельных производствах 12-часовую рабочую смену с двойной оплатой сверхурочной работы задействованному персоналу.

Как заявлял ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, осень традиционно отличается высоким спросом на грузовую технику, поэтому перед КАМАЗом стоит сложная задача по наращиванию темпа сборки автомобилей, чтобы удовлетворить все потребности рынка. Для этого на предприятии была проведена масштабная работа по перенастройке производства и адаптации системы поставок под новые экономические условия. Сегодня на конвейере идет устойчивая сборка грузовиков как поколения К3, так и нового модельного ряда – К4 и К5.

По словам Сергея Когогина, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

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Фото: КАМАЗ