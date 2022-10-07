Рыночное падение наблюдается во всех сегментах автомобильной техники

По итогам 9 месяцев 2022 года рынок автомобильной техники в России сократился на 56%. Об этом в прямом эфире «АВТОСТАТ Оперативка» рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. При этом отрицательная динамика фиксируется во всех сегментах.

Так, по данным АО «ППК»*, наибольшее падение показал сегмент легковых автомобилей. За этот период всего было куплено 474,7 тыс. новых легковых автомобилей – на 59% меньше, чем в январе – сентябре 2021 года. Следом идет сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV), который упал на 46% (до 55,3 тыс. шт) Грузовики демонстрируют снижение на 19% (до 58,7 тыс. шт.). Меньше всего сократился сегмент автобусов (-1% до 8,9 тыс. шт.).

Сергей Удалов считает, что меньше всего пострадали те сегменты, которые участвуют в госзакупках или поставках для крупного бизнеса. Например, автобусы чаще всего покупают на федеральном уровне или различные муниципалитеты.

Видеозапись трансляции «АВТОСТАТ Оперативка» доступна по ссылке.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ