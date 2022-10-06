«Автотор» начал подготовку к производству новых моделей

Калининградский завод «Автотор» начал работы по переналадке конвейера и подготовке к запуску производства автомобилей новых брендов. Выпуск нескольких таких моделей предприятие планирует запустить до конца 2022 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, в конце сентября «Автотор» завершил производство автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих. Ранее на предприятии в Калининграде выпускались также автомобили BMW, однако их выпуск был приостановлен еще в начале марта в связи с геополитической обстановкой и разрывом логистических цепочек. По словам основателя «Автотора» Владимира Щербакова, при изменении ситуации компания готова возобновить контрактную сборку с этими партнерами.

В 2023 году «Автотор» также планирует начать выпуск электромобилей и двигателей для них. На новой производственной площадке завершается строительство 8 заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро).

Как сообщал ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в 2023 году «Автотор» рассчитывает выйти на уровень производства в 50 - 70 тыс. автомобилей и наращивать объемы выпуска в дальнейшем. По итогам 2021 года калининградский завод выпустил более 177 тыс. автомобилей, что на 13% выше показателя годичной давности.

Какие модели могут появиться на рынке РФ - читайте в «Календаре новинок».

Фото: «Автотор»