Сколько зарабатывают дилеры на обслуживании и ремонте автомобилей?

Выручка от технического обслуживания и ремонта автомобилей в расчете на один дилерский центр по итогам 2021 года составила 61,2 млн рублей, что на 23,8% больше, чем в 2020-м. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки к конференции «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование», которая состоится уже 27 сентября.

Эксперты также отмечают, что в премиальном сегменте выручка заметно выше. Так, по данным агентства, в прошлом году 1 ДЦ премиум-бренда на техобслуживании и ремонте автомобилей в среднем зарабатывал 88,1 млн рублей. Это на 23% больше, в 2020 году.

Что касается массового сегмента, то здесь выручка от ТО и ремонта у одного официального дилера за 2021 год составила 53,1 млн рублей – на 24,2% выше результата годичной давности.

О том, почему увеличилась выручка дилеров на техническом обслуживании и ремонте машин, и что происходит с ней сейчас, можно будет узнать в ходе конференции «Автосервис – 2022: сервис, запчасти, оборудование». Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ