В структуре парка электромобилей и гибридов 8% приходится на «чистые электрички»

Среди парка легковых автомобилей в РФ на электромобили и гибриды приходится 0,43% - 195 952 шт. Такие данные привел в своем выступлении на форуме Renwex «Возобновляемая энергетика и электротранспорт» Сергей Целиков, директор аналитического агентства «АВТОСТАТ». Если рассматривать структуру этого парка более детально, то можно увидеть, что основная доля 90% приходится на гибриды (HEV) – 175 905 шт. Причем среди них 70% - с правым расположением руля. Представители этого сегмента - Toyota Prius, Honda Fit, Toyota Aqua, Lexus RX, Honda Insight и другие. Собственно электромобили (BEV) – в структуре парка «электромобили и гибриды» занимают долю 8% - 16 545 шт. Среди них – Nissan Leaf, Porsche Taycan, Tesla Model 3, Audi E-Tron, Mitsubishi I-MIEV. И оставшиеся 2% приходятся на подключаемые гибриды (PHEV) – 3 502 шт. Среди них доля «праворульных» меньше всего – 67%. Этот сегмент представлен такими моделями - Mitsubishi Outlander, Toyota Prius, Chevrolet Volt, Porsche Cayenne, Volvo XC 90.

В скором времени парк электромобилей пополнится китайскими моделями. Так, китайский Skywell ET5 продали в этом году уже 15 штук. Цена 4,5 млн рублей. Запас хода (паспортный) свыше 500 км. По словам С.Целикова, остальные ТХ тоже вполне конкуренты. Размером примерно со Skoda Kodiaq.

Еще один китайский представитель с непривычным пока названием – Hongqi (Хунци – Красное знамя) скоро появится на росийском рынке. Стоит от 10 млн рублей. Премиум. 550 лошадей и более 500 км хода на одной зарядке.

Новые электрокары со временем изменят структуру этого сегмента рынка, но вряд ли окажут большое влияние на парк легковых автомобилей в целом.

Фото - АВТОСТАТ

Графика - Дмитрий Лавренев.