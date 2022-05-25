Производитель автопроводки Leoni избавляется от своих заводов на Украине | АВТОСТАТ

Производитель автопроводки Leoni избавляется от своих заводов на Украине

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Производитель автопроводки Leoni избавляется от своих заводов на Украине

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Ведущий германский поставщик электроники Leoni продает свой бизнес по производству автомобильных электрокабелей азиатской компании Stark Corporation.

«Принимая это решение, мы укрепляем наши позиции на мировом рынке, а также продолжаем продвигать нашу стратегию, направленную на развитие бизнеса, связанного с выпуском электронных компонентов», – заявил генеральный директор Leoni Альдо Кампер.

Как пишет «Газета.ru», к Stark Corporation отойдут два украинских завода Leoni по производству электрокабелей. Они прекратили работу после начала специальной военной операции. Позже оба предприятия возобновили выпуск продукции. На заводах трудятся около 7 тыс. сотрудников.

Фото: Leoni

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автомобильные компонентыпоставщикиукраинаслияния и поглощениясанкции

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