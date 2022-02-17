Пикап и внедорожники Toyota имеют лучшую остаточную стоимость в своих сегментах

Четыре модели Toyota вошли в число лидеров по сохранности остаточной стоимости сразу в нескольких сегментах. Причем три из них заняли первые места, а еще одна – третье. Это стало известно после оглашения итогов 8-й ежегодной премии «Residual value – 2022», учрежденной аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

В сегменте 3-летних пикапов лучший индекс остаточной стоимости имеет Toyota Hilux – по итогам 2021 года он составил 110,8%. При этом ближайший преследователь отстает от лидера более чем на 8 процентных пунктов.

В сегменте SUV (D) в тройку лидеров по сохранности остаточной стоимости среди 3-летних массовых моделей попали сразу два внедорожника Toyota. Так, на первой строчке находится рамный внедорожник Toyota Fortuner с результатом 106,7%, а на третьей – Toyota Land Cruiser Prado (103,8%).

А в сегменте SUV (E) на протяжении четырех лет наилучший показатель остаточной стоимости среди массовых автомобилей имеет внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – через три года после покупки его индекс составляет 109,6% по итогам 2021 года. Новый флагман бренда – Toyota Land Cruiser 300 – в рейтинг пока попасть не может, его продажи начались лишь в прошлом году.

Фото: Toyota