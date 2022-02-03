Продажи Ford Transit в январе 2022 года выросли на 11%

Российские дилеры Ford в январе реализовали 1005 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 11% больше, чем годом ранее. Данный результат стал рекордным по продажам в январе за всю историю присутствия Ford Transit в России, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, это стало возможным, в том числе благодаря тому, что сразу после новогодних каникул завод «Соллерс Форд» в Елабуге приступил к производству автомобилей Ford Transit.

Кроме того, сервис «Телематика», запущенный «Соллерс Форд» в начале января, стал востребованным, и первые клиенты уже успели воспользоваться данной услугой. Телематика представляет собой комплексное цифровое бизнес-решение онлайн анализа эффективности использования коммерческого транспорта и контроля его эксплуатации. Сервис представляет собой систему данных об автомобиле, призванный оптимизировать расходы на содержание автопарка, а также позволяет дистанционно наблюдать за местонахождением автомобиля, манерой езды водителя, получать оповещения о неисправностях автомобиля, напоминания о необходимости пройти техническое обслуживание и многое другое.

На 2022 год компания «Соллерс Форд» ставит в цели увеличение объемов производства автомобилей Ford Transit и наращивание его доли в сегменте LCV. По словам президента и СЕО «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, компания строит амбициозные планы на 2022 год по наращиванию производства, созданию дополнительных бизнесов, связанных с локализацией продуктовой линейки, а также запуску инновационных технологий, финансовых инструментов, решению вопросов по внедрению электрификации и цифровизации, чтобы отвечать всем пожеланиям клиентов. Кроме того, на 2022 год запланированы ряд новинок и премьер, которые позволят «Соллерс Форд» усилить свое присутствие на рынке и улучшить показатели продаж.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Специалисты «АВТОСТАТ» не только отслеживают важные события в автомире, но и постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Во сколько сейчас оценивается на рынке ваш автомобиль с пробегом? Это можно узнать с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Соллерс Форд»