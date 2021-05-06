Renault к 2030 году намерена стать самым экологичным брендом Европы

Компания Renault намерена стать лидером отрасли по переходу на альтернативные источники энергии – к 2030 году 9 из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными.

Как сообщает пресс-служба французской марки, к 2025 году в C- и D-сегментах будет выпущено семь электрифицированных моделей Renault. Начнет коммерческое «наступление» новый купе-кроссовер Renault Arkana E-Tech Hybrid, который был тепло встречен клиентами: в мае на него было получено более 6000 заказов в Европе, а в широкой продаже он появится в июне. В ближайшем будущем на рынок выйдет Megane E-Tech Electric нового поколения.

Благодаря своим компетенциям в сфере электрического транспорта бренд Renault расширил линейку электрифицированных автомобилей, включив в нее гибридные и подзаряжаемые гибридные версии своих главных моделей на рынке. В их основе лежит модульная гибридная технология E-Tech, защищенная более чем 150 патентами. Так, в 2020 году эта технология была реализована в трех ключевых автомобилях бренда: Clio E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Plug-in Hybrid, Megane Wagon E-Tech Plug-in Hybrid. В 2021 году на рынок вышли Arkana и Captur E-Tech Hybrid, а также Megane Sedan E-Tech Plug-In Hybrid. Таким образом, у бренда Renault теперь есть линейка электрифицированных автомобилей из шести гибридных и подзаряжаемых гибридных моделей с технологией E-Tech. Дальнейшее развитие технологии E-Tech Hybrid обеспечит лучшие характеристики по экономичности и ходовой динамике для будущих моделей C- и D-сегментов.

Исполнительный вице-президент группы Renault по инженерным разработкам, Жиль ле Борнь, подтвердил, что бренд готовится представить гибридные версии E-Tech и в будущих поколениях своих моделей. В старших сегментах, в частности, в сегменте C-SUV, появится новый 1,2-литровый 3-цилиндровый двигатель, который в связке с электромотором составит силовую установку для гибридной модели мощностью в 200 л.с. в 2022 году, а в 2024 году его 240-сильная версия будет представлена для полноприводного подзаряжаемого гибрида.

Имея за плечами более 10 лет опыта и почти 400 тыс. проданных автомобилей, бренд Renault является лидером европейского рынка электромобилей. Так, в Европе 25% всех продаж Renault приходится на электрифицированные модели, а 30% Clio во Франции продаются в гибридной версии.

Фото: Renault