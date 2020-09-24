Audi отзывает в России новые кроссоверы Q5

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 87 кроссовеоов Audi Q5, реализованных в 2020 году. Причина отзыва: на отдельных передних сиденьях может иметь место дефект зазора на механизме регулировки спинки сиденья, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка передних сидений. В случае обнаружения дефекта спинки сиденья будет произведена ее замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

По итогам восьми месяцев 2020 года в нашей стране было реализовано 1270 кроссоверов Audi Q5. В результате эта модель стала второй по популярности в модельном ряду Audi на российском рынке.

Напомним, в начале сеентября компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 16 автомобилей Audi Q8, реализованных в 2020 году. Причиной отзыва стало возможное несоответствие автомобилей модели Audi Q8 с бензиновым двигателем V6 3,0 TFSI (EA839) требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в части предельных норм выбросов оксидов азота. Было установлено, что данное несоответствие может проявляться только при наступлении определенных условий. На автомобилях должно быть осуществлено корректирующее обновление программного обеспечения.

В каких городах есть дилерские центры Audi, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».