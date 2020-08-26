Mercedes-Benz отзывает в России 15 автомобилей Sprinter

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 15 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, реализованных с февраля по октябрь 2019 года. Причина отзыва: электропровода, расположенные в области поворотных каркасов сидений, могут быть зажаты и тем самым повреждены. Также под поворотным сиденьем проходит электропровод боковой подушки безопасности. В самом худшем случае вследствие повреждения электропровода может произойти немотивированное срабатывание боковой подушки безопасности, либо ее несрабатывание при аварии. Из-за этого может появиться повышенная опасность возникновения аварии или травмирования, сообщает пресс-служба Росстандаррта. На всех автомобилях будет откорректирована прокладка жгутов электропроводов поворотных сидений. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Стоит отметить, что Sprinter является самой продаваемой малотоннажной моделью Mercedes-Benz в нашей стране. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», российские дилеры Mercedes-Benz в июле реализовали 250 легких коммерческих автомобиля, что на 20,2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2020 года продажи LCV штутгартской марки в России составили 1522 единицы (-20,5%).

Напомним, на прошлой неделе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 706 пикапов Mercedes-Benz X-Class, изготовленных с января 2018-го по апрель 2019 года. Причиной отзыва стало то, что активная система экстренного торможения во время движения может ошибочно распознать препятствие, которого на самом деле нет. На автомобилях должно быть актуализировано программное обеспечение блока управления вспомогательными системами.

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