Марка Ducati обновила дилерскую сеть в России

Марка Ducati полностью обновила сеть официальных дилеров в России. Премиальная марка итальянских мотоциклов, импорт которой в Россию осуществляет компания «Фольксваген Груп Рус», с начала 2020 года представлена новыми дилерами, сообщает пресс-служба Ducati.

Речь идет о трех новых точках продаж и обслуживания мотоциклов Ducati, запущенных на базе автомобильных дилерских центров. Так, из трех новых дилерских предприятий два являются официальными дилерами марки Audi – «Ducati Автодом», который находится в Москве, и «Ducati Вагнер», расположенный в Санкт-Петербурге. Третий официальный дилерский центр итальянской марки – «Ducati Центр Рублевский» – открылся в Москве на базе предприятия «Порше Центр Рублевский».

Как отмечается, главной причиной перезапуска дилерской сети Ducati стала задача вывести на качественно новый уровень обслуживание клиентов итальянской марки. Позитивные изменения почувствуют не только существующие владельцы мотоциклов Ducati, но и новые, потенциальные клиенты, которым с нового года стали доступны все направления бизнеса: новые мотоциклы Ducati , мотоциклы с пробегом, сервисное обслуживание, экипировка, дополнительное оборудование, аксессуары и запасные части, трейд-ин, кредитование, лизинг.

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