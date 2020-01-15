Chery завершила продажи кроссовера Tiggo 2 в России

Компания Chery завершила продажи в России компактного кроссовера Tiggo 2. Модель исчезла с официального сайта марки, и, вероятно, у дилеров остались считанные экземпляры кроссовера.

Как пишет портал «Китайские автомобили», всего с начала продаж Tiggo 2 в России в апреле 2017-го был реализован 1991 такой автомобиль, включая 251 машину в прошлом году. Модель предлагалась в трех комплектациях по цене от 749,9 тыс. рублей до 849,9 тыс. рублей.

В российском представительстве Chery подтвердили, что продажи актуальной версии Tiggo 2 завершены в связи с ожиданием в кроссовера Tiggo 2 Pro в четвертом квартале 2020 года. Как отмечается, Tiggo 2 Pro еще не представлен на китайском рынке. Таким образом, в России новинка появится почти одновременно с Китаем. Сейчас в Поднебесной продают обновленную «двойку», у которой появился форсированный со 106 до 116 л.с. атмосферный двигатель объемом 1,5 л и вариатор.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания «Чери Автомобили Рус» планирует внести изменения в текущий модельный ряд: в марте состоится старт продаж кроссовера Tiggo 8, во втором квартале список комплектаций Tiggo 4 будет расширен до пяти, в третьем квартале ожидается появление Tiggo 7 Pro, в четвертом квартале – Tiggo 2 Pro.

По итогам 2019 года российские дилеры Chery реализовали 6358 автомобилей, что на 28% по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается, появление в модельном ряду Chery кроссоверов Tiggo 7 и Tiggo 4 позволило компании продемонстрировать стабильный ежемесячный рост. Так, по итогам декабря количество проданных автомобилей достигло 831 штуки, что является самым лучшим результатом за последние 5 лет. На долю моделей Tiggo 7 и Tiggo 4 в декабре пришлось 82% от всех продаж.