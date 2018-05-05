АВТОСТАТ | PSA продаст долю в совместном с Chongqing Changan бизнесе в Китае

PSA продаст долю в совместном с Chongqing Changan бизнесе в Китае

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PSA продаст долю в совместном с Chongqing Changan бизнесе в Китае

Автомобильный рынок России - 2019
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Группа PSA Group заявила о планах продать свою 50%-ную долю в совместном предприятии в Китае, выпускающем автомобили под брендом DS. Китайский партнер PSA - Chongqing Changan Automobile Co. - объявил о выходе из этого бизнеса еще в начале ноября.

Как сообщает агентство "Финмаркет", автомобили марки DS продолжат производиться в Шэньчжэне после продажи предприятия PSA и Chongqing третьей стороне, говорится в сообщении PSA.

Владельцы моделей DS в Китае по-прежнему смогут получать послепродажное обслуживание. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в прошлом году в Китае было продано около 4 тыс. автомобилей марки DS.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в "Календаре новинок".

, источник: АВТОСТАТ

Теги: китай потери ds ds automobiles psa peugeot citroen

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