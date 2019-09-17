Петербургский завод Nissan выпустил 400-тысячный автомобиль

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Завод Nissan в Санкт-Петербурге отмечает очередной юбилей – с конвейера сошел 400-тысячный автомобиль

Петербургский завод Nissan выпустил 400-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в июне 2009 года. Юбилейным стал флагман линейки кроссоверов марки – Nissan Murano серо-коричневого цвета в комплектации TOP, сообщает пресс-служба японской марки.

Напомним, с первого дня предприятие производит автомобили по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку кузовов. Инвестиции Nissan в создание собственного производства в России на первом этапе составили около 200 млн долларов, затем в 2014 году еще 167 млн евро было вложено в расширение производственных мощностей. Сегодня производительность предприятия позволяет выпускать до 100 тыс. автомобилей в год.

На сегодняшний день на заводе в Санкт-Петербурге локализованы три популярные модели Nissan – X-Trail, Qashqai и Murano. В 2018 году с конвейера предприятия сошло 56525 автомобилей, что стало рекордным годовым объемом выпуска за всю историю Nissan в России. По итогам девяти месяцев 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге было произведено 39825 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство nissan nissan murano

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