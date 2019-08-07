Fuso переходит на прямые продажи в России

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Fuso переходит на прямые продажи в России

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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Подразделение «Даймлер КАМАЗ Рус», ответственное за производство и реализацию среднетоннажных грузовых автомобилей Fuso, с октября 2019 года переходит на прямые клиентские продажи. С реализацией новой стратегии компания работает над выстраиванием прямых взаимоотношений с владельцами техники Fuso и вовлечением клиентов в единое эффективное сообщество, сообщает пресс-служба «ДК Рус». Как отмечается, внедрение новой бизнес-модели повлечет за собой ряд структурных изменений в работе с брендом, что усилит позицию Fuso в России, а также обеспечит оперативное реагирование на любые изменения и вызовы рынка.

Помимо головного офиса продаж, расположенного в Москве, филиалы будут представлены в ключевых регионах России, чтобы обрабатывать запросы клиентов максимально оперативно на условиях единой ценовой политики. Существующая широкая сеть сервисных станций (40 СТО в России и Белоруссии) по обслуживанию грузовой техники Fuso, а также открытие новых региональных складов запасных частей обеспечивают бесперебойную работу грузового парка и сокращают время простоя транспортных средств клиентов.

Напомним, в июле прошлого года на российском рынке стало доступно новое поколение Mitsubishi Fuso Canter TF, производство которого налажено на предприятии «Даймлер КАМАЗ Рус» в Набережных Челнах.

Кроме рынка грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры грузовые автомобили mitsubishi fuso

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