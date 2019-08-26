Петербургские автозаводы в июле увеличили производство за счет коротких отпусков

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за семь месяцев 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 213,6 тыс. легковых автомобилей, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В июле с конвейеров трех предприятий сошло 24,4 тыс. автомобилей, а рост производства составил 8%. Как отмечается, последний раз рост выпуска машин по итогам одного месяца был зафиксирован в апреле (на 11%).

«В июле начались традиционные летние коллективные отпуска на заводах - в этом году по итогам месяца на всех трех предприятиях их оказалось меньше, чем в прошлом, что и отразилось на более высоком объеме производства. Этот же фактор повлияет на динамику выпуска машин и в августе – год назад заводы Nissanи Toyota отдыхали летом три недели, а сейчас – две», – констатирует генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-июле составила 23,9% (год назад – 23,4%). Напомним, по данным Росстата, за семь месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 894 тыс. легковых автомобилей – это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в июле было выпущено 110 тыс. машин, что на 5,4% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года петербургский завод Toyota завершит выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запустит производство абсолютно нового Toyota RAV4. Построенный на платформе инновационной архитектуры TNGA, новый RAV4 получит совершенно новый внедорожный дизайн, увеличенные габариты, улучшенную геометрическую проходимость, более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести, улучшенную управляемость и самые совершенные внедорожные характеристики за всю историю модели.